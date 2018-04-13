Adana Demirspor para yardımı istiyor – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    para yardımı istiyor

    Adana Demirspor para yardımı istiyor
    1. Lig ekiplerinden Başkanı , yabancı futbolcular dahil olmak üzere ödemeler için bir ay içerisinde 1.5 milyon 'ye ihtiyaçları olduğunu belirterek, yerel siyasetçi ve yöneticilerden yardım istedi. Yeterince destek alamadıklarını kaydeden Gökoğlu, "Yarın bir gün bir kaç tane futbolcu fesih yapar giderse, üzülürüz" dedi.

    Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu, kulübün mali durumu ve Eskişehirspor Kulübü Teknik Direktörü 'ın yaptığı açıklamaya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında devlet büyüklerinden yardım beklediklerini belirten Gökoğlu, gerekli desteği alamadıklarını ve yalnız kaldıklarını söyledi. Gökoğlu, son günlerde desteğe ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Gökoğlu, "Devlet büyüklerimizi Adana Demirspor'un yanında görmek istiyoruz. Şu son 4 hafta önemli. Neyin ne olacağı belli değil. Adana Demirspor'un üzerine oyunlar oynanabilir" dedi.

    "ÖDEMELER İÇİN 1.5 MİLYON TL İHTİYAÇ VAR"
    Adana'nın 14 milletvekili, Adana Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları'ndan yardım beklediklerini söyleyen Mehmet Gökoğlu, "Bu süreç zarfında gerekli desteği alamadık, yalnızız. Yarın bir gün bir kaç tane futbolcu fesih yapar giderse, üzülürüz" şeklinde konuştu. Yabancı futbolcular dahil olmak üzere ödemeler için 1.5 milyon TL ihtiyaçları olduğunu söyleyen Gökoğlu, bu ödemeyi bir ay içerisinde tedarik etmeleri gerektiğini söyledi. Adana Demirspor taraftarının arkasında olduğu için kulübün bu günlere geldiğini vurgulayan Gökoğlu, "Bu kulüp 78 yaşında ve bu kulüp taraftarıyla taraftarın desteği ve gücüyle yaşıyor. Onun için bir an önce önlem alınması lazım" dedi.

    GÖKOĞLU, YILMAZ VURAL'IN AÇIKLAMALARINI KINADI
    Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın yaptığı açıklamayı kınadıklarını ve 'ndan cevap beklediklerini belirten Gökoğlu, "Yılmaz Vural 5 maçlığına göreve geldi. Hemen arkasından 'Federasyon dahil herkes beni aradı, Eskişehirspor Kulübü'nü kümede tutmam için göreve geldim' şeklinde bir açıklama yaptı. Sonrasında Samsunspor Yılmaz Vural'ı şikayet ettiklerine dair bir açıklama yaptı" diye konuştu.
    Basın toplantısının sonunda gazetecilerin haziranda yapılacak kongreye ilişkin soruları sorulara cevap veren Gökoğlu, "Yeni bir sezon başlayacak. Kulübün Haziran'ın 10'una kadar seçim yapıp, yönetim sorununu halletmiş olması lazım" dedi.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:29
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