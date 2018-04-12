Spor Toto 1. Lig'de hakemler belli oldu
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
18.00 İstanbulspor-Gaziantepspor: Alper Çetin
14 Nisan Cumartesi:
13.00 Denizlispor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
15.00 Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: Barış Şimşek
15.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu: Bülent Birincioğlu
15 Nisan Pazar:
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adana Demirspor: Onur Karabaş
13.00 Eskişehirspor-Samsunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
15.30 Grandmedical Manisaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Balıkesirspor Baltok: Zorbay Küçük
16 Nisan Pazartesi:
18.00 Adanaspor-Boluspor: Hakan Ceylan
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:38
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 3
Yorum
hüseyin Bir yıl boyuca elindekileri sattı adam almadı başkanlık seçimi yaklaşınca transferden bahsediyorlar.Bırak git artık .
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İşte Fatih Terim'in liderlik hesabı!
Toplam 2
Yorum
YONLUK RAKİPLE BERABER HAKEMLERİDE YENERSE GERÇEK HIZLI VE İYİ FUTBOL OYNAYAN TAKIMLAR KARŞISINDA GS NE YAZIK Kİ FUTBOL OYNAYAMIYOR. HAKEMLERDE BAZI ŞEYLERE GÖZ YUMUNCA GS BAŞARISIZ. ŞAMPİ
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 3
Yorum
şahin ulan sen geri zekalımısın aziz yıldırım 20 senedir gözün nerdeydi niye alt yapıya önem vermedin kac tane sporcu yetiştirdin a takımda oynatt
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