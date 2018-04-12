Spor Toto 1. Lig'de hakemler belli oldu – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    1. Lig'de hakemler belli oldu

    <a href="/index/spor-toto?id=81952882-f0be-47bc-bb71-abb04fcd6fcf" class="" rel="tag">Spor Toto</a> 1. Lig'de hakemler belli oldu

    1. Lig'in 31. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

    Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:

    18.00 İstanbulspor-Gaziantepspor: Alper Çetin

    14 Nisan Cumartesi:

    13.00 Denizlispor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

    15.00 Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: Barış Şimşek

    15.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu: Bülent Birincioğlu

    15 Nisan Pazar:

    13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adana Demirspor: Onur Karabaş

    13.00 Eskişehirspor-Samsunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    15.30 Grandmedical Manisaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

    18.00 Akın Çorap Giresunspor-Balıkesirspor Baltok: Zorbay Küçük

    16 Nisan Pazartesi:

    18.00 Adanaspor-Boluspor: Hakan Ceylan

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:38
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