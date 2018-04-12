Gazişehir Gaziantep taraftar desteği bekliyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, ligin 31. haftasında konuk edecekleri Altınordu'yu taraftar desteğiyle yenerek hem ilk 2 şanslarını sürdürmek hem de play-off'taki yerlerini güçlendirmek istediklerini söyledi.
Sözeri, yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında iyi bir performans göstererek 13 maçın 10'unu kazandıklarını hatırlattı.
Ligin çekişmeli geçmesi nedeniyle henüz istedikleri noktalara ulaşamadıklarını ifade eden Sözeri, bu anlamda ligin iddialı takımlarından Altınordu ile yapılacak maçın da daha önemli hale geldiğini vurgulayarak şöyle konuştu:
"Hafta sonu yapacağımız maç, hedeflerimiz açısından çok önemli, taraftarımızın desteğiyle Altınordu'yu yenip hem ilk 2 şansımızı sürdürmek hem de play-off hattındaki yerimizi güçlendirmek istiyoruz. Biz her maçı aynı zorlukta görüp ona göre hareket ediyoruz. Bu maç bizim için ne kadar önemliyse rakibimiz açısından da o kadar önemli. O yüzden çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Biz taraftarımızın gücünü arkamıza alabilirsek işlerimiz daha kolay olacak. O yüzden cumartesi herkesi stadyuma bekliyoruz."
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:29
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 3
Yorum
hüseyin Bir yıl boyuca elindekileri sattı adam almadı başkanlık seçimi yaklaşınca transferden bahsediyorlar.Bırak git artık .
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İşte Fatih Terim'in liderlik hesabı!
Toplam 2
Yorum
YONLUK RAKİPLE BERABER HAKEMLERİDE YENERSE GERÇEK HIZLI VE İYİ FUTBOL OYNAYAN TAKIMLAR KARŞISINDA GS NE YAZIK Kİ FUTBOL OYNAYAMIYOR. HAKEMLERDE BAZI ŞEYLERE GÖZ YUMUNCA GS BAŞARISIZ. ŞAMPİ
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 3
Yorum
şahin ulan sen geri zekalımısın aziz yıldırım 20 senedir gözün nerdeydi niye alt yapıya önem vermedin kac tane sporcu yetiştirdin a takımda oynatt
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