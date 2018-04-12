Gazişehir Gaziantep taraftar desteği bekliyor – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    taraftar desteği bekliyor

    Gazişehir Gaziantep taraftar desteği bekliyor

    1. Lig ekiplerinden 'in teknik direktörü , ligin 31. haftasında konuk edecekleri Altınordu'yu taraftar desteğiyle yenerek hem ilk 2 şanslarını sürdürmek hem de play-off'taki yerlerini güçlendirmek istediklerini söyledi.

    Sözeri, yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında iyi bir performans göstererek 13 maçın 10'unu kazandıklarını hatırlattı.

    Ligin çekişmeli geçmesi nedeniyle henüz istedikleri noktalara ulaşamadıklarını ifade eden Sözeri, bu anlamda ligin iddialı takımlarından Altınordu ile yapılacak maçın da daha önemli hale geldiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

    "Hafta sonu yapacağımız maç, hedeflerimiz açısından çok önemli, taraftarımızın desteğiyle Altınordu'yu yenip hem ilk 2 şansımızı sürdürmek hem de play-off hattındaki yerimizi güçlendirmek istiyoruz. Biz her maçı aynı zorlukta görüp ona göre hareket ediyoruz. Bu maç bizim için ne kadar önemliyse rakibimiz açısından da o kadar önemli. O yüzden çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Biz taraftarımızın gücünü arkamıza alabilirsek işlerimiz daha kolay olacak. O yüzden cumartesi herkesi stadyuma bekliyoruz."

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:29
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