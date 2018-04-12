Gazişehir Gaziantep taraftar desteği bekliyor

Sözeri, yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında iyi bir performans göstererek 13 maçın 10'unu kazandıklarını hatırlattı.

Ligin çekişmeli geçmesi nedeniyle henüz istedikleri noktalara ulaşamadıklarını ifade eden Sözeri, bu anlamda ligin iddialı takımlarından Altınordu ile yapılacak maçın da daha önemli hale geldiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Hafta sonu yapacağımız maç, hedeflerimiz açısından çok önemli, taraftarımızın desteğiyle Altınordu'yu yenip hem ilk 2 şansımızı sürdürmek hem de play-off hattındaki yerimizi güçlendirmek istiyoruz. Biz her maçı aynı zorlukta görüp ona göre hareket ediyoruz. Bu maç bizim için ne kadar önemliyse rakibimiz açısından da o kadar önemli. O yüzden çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Biz taraftarımızın gücünü arkamıza alabilirsek işlerimiz daha kolay olacak. O yüzden cumartesi herkesi stadyuma bekliyoruz."