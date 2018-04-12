Boluspor’da hazırlıklar başladı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ilk 2 ve 6 iddiaları için bu mücadeleden 3 puanla dönmeleri gerektiğini söyledi.
Adanaspor'un son oynadığı karşılaşmadan sonra rahatladığını söyleyen Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Aslında böyle olmasını istemezdik. Adanaspor'un o stresi yaşamasını isterdik. Çünkü sezon başında benim favori olarak gördüğüm takımlardan bir tanesiydi. Kadro yapısı olarak güçlü bir kadroları var. Bu rahatlık belki bizim işimize gelmeyebilir. Onların kalitelerini biliyorum ama bizimde bir kalitemiz var. Deplasmanda kolay kolay kaybetmiyoruz. Deplasmanda en çok kazanan ikinci takımız. Bunu sürdürmek istiyoruz. Tabii ki ilk altı ve ilk iki iddiamızı devam ettirmek için mutlaka üç puan ile dönmemiz gereken bir maç. En azından kaybedilmemesi gereken bir maç. Bütün çabalarımız Süper Lig uğruna. Bunu sadece ben değil bütün personel, yönetim, taraftar ve futbolcular herkes bunu çok istiyor. İnşallah şampiyonluk bu gruba nasip olur" dedi.
Boluspor, puan tablosunda 50 puanla 5. sırada yer alıyor.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:27
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Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
gs sabriden başka gs için fedakarlık yapan yok arda gs nin önerdiği rakamı komik demesi armaya ne kadar değer verdiğinin ölçüsüdür
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 12
Yorum
mehmetçik fb nin finansal fair play cezası bitiyor haziranda gerekli mevkilere transfer yapabilir.Ali Koç başkan olursa çok şey değişir
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Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
Gslı Sevgili büyük Gs taraftarı bunu adam yerine bile koymaya gerek yok..Biz işimize bakalım..Sami yene belediyeyi gömelim gerisi teferruat..
Boluspor’da hazırlıklar başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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