Boluspor’da hazırlıklar başladı – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    ’da hazırlıklar başladı

    <a href="/index/boluspor?id=4724b60c-2450-4c83-ba34-a84a5696b976" class="" rel="tag">Boluspor</a>’da hazırlıklar başladı

    1. Lig takımlarından , pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. , ilk 2 ve 6 iddiaları için bu mücadeleden 3 puanla dönmeleri gerektiğini söyledi.

    1. Lig'in ekiplerinden , pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta kendi evinde oynadığı Elazsığspor maçını Melih Okutan'ın attığı gollerle 2-0 kazanan kırmızı-beyazlılar, maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

    Adanaspor'un son oynadığı karşılaşmadan sonra rahatladığını söyleyen Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Aslında böyle olmasını istemezdik. Adanaspor'un o stresi yaşamasını isterdik. Çünkü sezon başında benim favori olarak gördüğüm takımlardan bir tanesiydi. Kadro yapısı olarak güçlü bir kadroları var. Bu rahatlık belki bizim işimize gelmeyebilir. Onların kalitelerini biliyorum ama bizimde bir kalitemiz var. Deplasmanda kolay kolay kaybetmiyoruz. Deplasmanda en çok kazanan ikinci takımız. Bunu sürdürmek istiyoruz. Tabii ki ilk altı ve ilk iki iddiamızı devam ettirmek için mutlaka üç puan ile dönmemiz gereken bir maç. En azından kaybedilmemesi gereken bir maç. Bütün çabalarımız uğruna. Bunu sadece ben değil bütün personel, yönetim, taraftar ve futbolcular herkes bunu çok istiyor. İnşallah şampiyonluk bu gruba nasip olur" dedi.
    Boluspor, puan tablosunda 50 puanla 5. sırada yer alıyor.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:27
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