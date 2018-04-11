Spor Toto 1'inci ligi ekiplerinden Samsunspor, ligde alınan kötü sonuçlar, sakatlıkların düzelmesi ve hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Eskişehirspor maçında iyi sonuçla dönmeleri için Nuri Asan Tesislerinde kurban kesti.

Tesislerde kesilen kurbanın ardından Samsunspor'un kayyum heyeti, oyuncuların ayaklarına başlarına kurban kanı sürdü. Kurban kesiminin ardından takım Eskişehirspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde devam etti. Sakatlıkları bulunan Samaras salonda çalışırken, diğer sakat oyuncular Ahmet Cebe, Ufuk Budak ve Ahmet Burak Solakel'de düz koşu yaptı.

'ARTIK HİÇBİR MAZERETE SIĞINMIYORUZ'

Hafta sonu oynanacak olan Eskişehirspor maçını değerlendiren Sportif Direktör Coşkun Zeren, "Hem bizim için hem de Eskişehirspor için önemli bir maç. Ligin artık son 4 haftasını giriyoruz. Arzu ederdik ki ligin bu sıkıntılı durumundan 3-5 hafta önce kurtulalım. O şansı da yakalamıştık ama değerlendiremedik. Biz Eskişehirspor maçına kazanmak için gideceğiz. Hem onlar için hem de bizim için zor bir maç olacak. Samsunspor içeride ve dışarıda oynadığı her maçı kazanmak için oynar. Bulunduğumuz pozisyondan biran önce çıkabilmek için kazanmamız gereken bir maç. Zor maç olacak, mücadele gücü yüksek bir maç olacak ama çocuklar her maçta olduğu gibi bu maçta da ellerinden gelenin fazlasını yapacaklardır. Sakat oyuncularımızdan dolayı biraz sıkıntılarımız var. Şansız maçlarımız oldu. Bazen hakem hatalarından sıkıntılarımız oldu ama mücadeleyi bu haftalara kadar getirdik. Dar kadro ile oynuyoruz. Son 4 haftaya girdik. Artık hiçbir mazerete sığınmıyoruz. Eskişehir'de de gerekli mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.

'LİGİN İKİNCİ YARISI OYUNCULAR BİZDEN 1 TL BİLE TALEPTE BULUNMADI'

Oyunculara bir takım ödemelerin yapılmadığı ve oyuncuların bu nedenden dolayı oymadığı yönünde çıkan haberlerin asılsın olduğunu ifade eden Zeren, "Ligin ikinci yarısı başladığından itibaren yeri ve yabancı hiçbir oyuncumuz bizlere 1 TL için talepte bulunmamıştır. Hepsi sonuna kadar mücadele ediyorlar. Çünkü onlarda biliyor, yönetim kurulu çalışıyor. Kaynak oluşturdukları taktirde oyunculara dağıtılıyor. Zaman zaman sıkıntısı olan oyuncularımıza gerekli destek sağlanıyor. Yerli ve yabancı hiçbir oyuncumuz sezonun ikinci yarısından itibaren bizden 1 TL talepte bulunmamışlardır. Sezon sonunda iyi bir yerde bitirmek için çocuklar elinden gelenin fazlasını yapıyor. 3 -3,5 ay önce bu takımın yaşadıklarını unutuyoruz. Bu takımdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Bu takım dar bir kadro ile mücadele ediyor. Birçok pozisyonda eksik oyuncularımız var. Buna rağmen karakterli oyuncu gruplarıyla çalışıyoruz. Kötü oynadığımız maçlar oldu ama kötü mücadele eden hiçbir arkadaşımız olmadı" diye konuştu.

'ŞANSIZ OYNADIĞIMIZ MAÇLAR İÇİN KURBAN KESTİK'

Ligde kalmak için kurban kestiklerini ifade eden Zeren, "Hatalı gördüğümüz ve şansız oynadığımız maçları gidermek için hem de arkadaşlarımıza yeni bir soluk katmak için bu inancımızı yerine getirdik. Ayrıca sakatlarımız için de kurbanımızı kestik. İnşallah bu son 4 haftalık süreçte hem bu sakatlıklardan kurtulup, hem de maçlarda arzu ettiğimiz, istediğimiz performansı ortaya koyarak ligi bitirmek istiyoruz. Samsunspor bu ligi iyi bir yerde bitirecektir. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Gerçek Samsunspor taraftarı, gerçek Samsunspor'u sevenler bu takımın yanında zaten olmuşlardır. Bu takım ligde kalacaktır, bundan kimsenin endişesi olmasın" şeklinde konuştu.