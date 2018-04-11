“Boluspor maçında ağrılarımdan dolayı oynayamadım”
Boluspor maçında oynamadığı için eleştirilen Brezilyalı oyuncu Wellington Tom, ağrıları nedeniyle söz konusu karşılaşmada forma giymediğini açıkladı.
Bolu'da yapılan son antrenmandan sonra sakatlandığını söyleyen Tom, "Ağrılarımdan dolayı idmanı yarıda bıraktım. Hocam benim oynamamı istiyordu ama ben de durumumu belirttim, oynayamayacağımı söyledim. Böyle bir maçta neden oynamak istemeyeyim ki? Taraftarımız için, kendimiz için bu maçta oynamak istedim ama gerçekten ağrılarımdan dolayı oynayamadım. Burada 3. yılım benim. Kulüple ilgili herhangi bir problem yok" dedi.
Boluspor maçındaki yenilgiyle büyük fırsat kaçırdıklarını belirten Brezilyalı oyuncu, "Geriye 4 maçımız kaldı. Halen daha matematiksel olarak şansımız var. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu maçları iyi atlattıktan sonra gelecek sezon kalıp kalmayacağım yönünde oturup konuşacağız" ifadelerini kullandı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:13
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