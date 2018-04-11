“Boluspor maçında ağrılarımdan dolayı oynayamadım” – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    maçında ağrılarımdan dolayı oynayamadım”

    “Boluspor maçında ağrılarımdan dolayı oynayamadım”

    maçında oynamadığı için eleştirilen oyuncu Wellington Tom, ağrıları nedeniyle söz konusu karşılaşmada forma giymediğini açıkladı.

    1. Lig ekiplerinden 'un etkili silahlarından olan kanat oyuncusu Tom, gerçekleştirilen antrenman sonrası değerlendirmelerde bulundu.
    Bolu'da yapılan son antrenmandan sonra sakatlandığını söyleyen Tom, "Ağrılarımdan dolayı idmanı yarıda bıraktım. Hocam benim oynamamı istiyordu ama ben de durumumu belirttim, oynayamayacağımı söyledim. Böyle bir maçta neden oynamak istemeyeyim ki? Taraftarımız için, kendimiz için bu maçta oynamak istedim ama gerçekten ağrılarımdan dolayı oynayamadım. Burada 3. yılım benim. Kulüple ilgili herhangi bir problem yok" dedi.

    maçındaki yenilgiyle büyük fırsat kaçırdıklarını belirten oyuncu, "Geriye 4 maçımız kaldı. Halen daha matematiksel olarak şansımız var. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu maçları iyi atlattıktan sonra gelecek sezon kalıp kalmayacağım yönünde oturup konuşacağız" ifadelerini kullandı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:13
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