"Mağlubiyet ilk iki şansımızı zora soktu" – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    "Mağlubiyet ilk iki şansımızı zora soktu"

    "Mağlubiyet ilk iki şansımızı zora soktu"

    1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü , mağlubiyetinin ardından ilk iki şanslarını zora soktuklarını ancak son 4 maçı kazanmaları halinde bu şansı değerlendirebileceklerini söyledi.

    Sözeri, yaptığı açıklamada, takım olarak çok gerilerden gelerek yarışa dahil olduklarını dile getirdi. Hafta sonu maçına da ilk iki hedefine daha fazla yaklaşmak adına çıktıklarını anımsatan Sözeri, "'da yapacağımız maçın zor olacağını biliyorduk, nitekim de öyle oldu. Aslında galibiyet için öğrencilerimin çok çalıştığını biliyorum. Ama olmadı. Çok fazla pozisyona girip bunlardan birkaçını değerlendiremezsen mağlubiyet kaçınılmaz oluyor." ifadelerini kullandı.

    Henüz her şeyin bitmediğine inandığını aktaran Sözeri, şöyle konuştu:

    "Bir halen bir yandan ilk ikiyi bir yandan da play-off'u kovalayan bir takımız. Aslına bakarsak, Erzurum mağlubiyeti ilk iki şansımızı zora soktu. Ama halen imkansız değil. Önümüzde 4 maç var ve bunları kazanırsak ilk 2 şansımızı da değerlendirebiliriz. Öte yandan henüz play-off'u da garantilemiş değiliz. Ciddiyetimizi sürdürerek bir üst lig hedefinden kopmayacağız. Sezon sonunda isteriz ki ilk 2'den, olmazsa da play-off'tan üst ile çıkalım. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Özetle biz halen şampiyonluk yarışından kopmadık."

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:11
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