İzmir Cup'ta şampiyon Alkmaar

Altınordu'nun organizasyonuyla Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenip 21 ülkeden 56 takımın katıldığı şampiyonada ilk iki gün oynanan maçlar sonunda Belçika'dan Anderlecht, Hollanda'dan Twente ve AZ Alkmaar, İsveç'ten ise Brommapojkarna yarı final biletini aldı. Üçüncü gün sabah seansında Twente, Brommapojkarna'yı normal süresi golsüz sona eren maçta penaltılarla 5-3, AZ Alkmaar ise Anderlecht'i tek golle yenip finale çıktı.





U12 İzmir Cup'ta şampiyon Twente'yi normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 5-3 yenen AZ Alkmaar oldu. pic.twitter.com/0HzxddmCUB — Fotomaç (@fotomac) 8 Nisan 2018