İzmir Cup'ta şampiyon Alkmaar – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    İzmir Cup'ta şampiyon Alkmaar

    İzmir Cup'ta şampiyon Alkmaar

    Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fenerbahçe'nin unutulmaz yıldızı Alex De Souza'nın birlikte açılışını yaptığı 5'inci U12 İzmir Cup'ın şampiyonu, finaldeki Hollanda derbisinde Twente'yi 5-3 yenen oldu.

    Altınordu'nun organizasyonuyla Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenip 21 ülkeden 56 takımın katıldığı şampiyonada ilk iki gün oynanan maçlar sonunda 'dan Anderlecht, Hollanda'dan Twente ve , İsveç'ten ise Brommapojkarna yarı final biletini aldı. Üçüncü gün sabah seansında Twente, Brommapojkarna'yı normal süresi golsüz sona eren maçta penaltılarla 5-3, AZ Alkmaar ise Anderlecht'i tek golle yenip finale çıktı.


    Saat 14.00'te başlayan final maçında minik futbolcular Şampiyonlar Ligi'nin özel müziği ile kırmızı halı üzerinde yürüyerek sahaya çıktı. Diğer 54 takımdan 1250'den fazla sporcu ve antrenörler saha kenarına dizilerek, futbolseverler ise tribünlerden finale çıkan ekiplere büyük destek verdi. Yaklaşık 5 bin futbolseverin izlediği bayram havasındaki finali ünlü spiker Okay Karacan canlı olarak anlattı. İlk yarısı 0-0, normal süresi 1-1 biten finalde rakibini seri penaltılarla 5-3 yenen Alkmaar, şampiyonluğa uzandı. AZ Alkmaar'a kupasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ verdi. U12 İzmir Cup'ta üçüncü ise Brommopojkarna'yı 3-0 yenen Anderlecht oldu.

    EN İYİ KALECİ 12 YAŞINDAKİ FİLE BEKÇİSİ MAJA WANGEHEİM OLDU
    ALTINORDU'nun 5'inci kez düzenlediği U12 İzmir Cup'ta en iyi oyuncu ödülünü Anderlecht'ten Rayan Bounida, en iyi kaleci ödülünü Brommapojkarna'nın file bekçisi Maja Wangeheim, en golcü takım ödülünü Anderlecht, en centilmen takım ödülünü , en iyi taraftar ödülünü ise AZ Alkmaar aldı. Her maç sonrasında yapılan ve centilmenliği teşvik amacıyla düzenlenen en iyi seremoni ödülü ise 'a verildi.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:53
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