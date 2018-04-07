Gol düellosunun galibi Ankaragücü! – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Gol düellosunun galibi Ankaragücü!

    Gol düellosunun galibi Ankaragücü!

    1. Lig'in 30. haftasında , sahasında 'u 3-2 mağlup etti.

    Başkent ekibi, karşılaşmaya "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" pankartıyla çıktı.

    Stat: Ankara 19 Mayıs

    Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Erkan Akbulut

    MKE Ankaragücü: , Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev, , Arif Morkaya, Sedat Ağçay, Kenan Özer (Dk. 69 Tisdell), , Putsila (Dk. 90 Mbamba), Kehinde (Dk. 83 İlhan Parlak)

    Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, , Aykut Demir, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Birinci, Dimitriadis, (Dk. 82 ), Dodo (Dk. 58 Fatih Atik), Ahmad Abed (Dk. 81 Mert Örnek), Korkishko, Almeida

    Goller: Dk. 3 Putsila, Dk. 36 Mehmet Umut Nayir (Penaltıdan), Dk. 74 Kehinde (), Dk. 8 Almeida, Dk. 15 Muhammet Reis ()

    Kırmızı kart: Dk. 90+3 Hakan Barış (Akın Çorap Giresunspor)

    Sarı kartlar: Dk. 33 Almeida, Dk. 34 Abdülkerim Bardakcı (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 45 Gençer Cansev, Dk. 59 Arif Morkaya, Dk. 71 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:47
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