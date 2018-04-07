Gol düellosunun galibi Ankaragücü!
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Akın Çorap Giresunspor'u 3-2 mağlup etti.
Başkent ekibi, karşılaşmaya "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" pankartıyla çıktı.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Erkan Akbulut
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz, Arif Morkaya, Sedat Ağçay, Kenan Özer (Dk. 69 Tisdell), Mehmet Umut Nayir, Putsila (Dk. 90 Mbamba), Kehinde (Dk. 83 İlhan Parlak)
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Aykut Demir, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Birinci, Dimitriadis, Muhammet Reis (Dk. 82 Hakan Barış), Dodo (Dk. 58 Fatih Atik), Ahmad Abed (Dk. 81 Mert Örnek), Korkishko, Almeida
Goller: Dk. 3 Putsila, Dk. 36 Mehmet Umut Nayir (Penaltıdan), Dk. 74 Kehinde (MKE Ankaragücü), Dk. 8 Almeida, Dk. 15 Muhammet Reis (Akın Çorap Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Hakan Barış (Akın Çorap Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Almeida, Dk. 34 Abdülkerim Bardakcı (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 45 Gençer Cansev, Dk. 59 Arif Morkaya, Dk. 71 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:47
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Jeremanin Lens yıldızların gölgesinde kaldı
Toplam 3
Yorum
GS FENERBAHÇENİN BJK YE BU YIL ATTIĞI EN BÜYÜK GOL BUDUR YANİ DAHADA SÖZE GEREK YOK YAZIK
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Jeremanin Lens yıldızların gölgesinde kaldı
Toplam 3
Yorum
jaffa_ziya advocat zaten raporunda ''oyuncunun bonservisini almanıza gerek yok '' demişti. Sezon başında bir ton polemik yarattılar.Ellerinde patladı.
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Ronaldo'nun biyolojik yaşı 23
Toplam 1
Yorum
NURRON SENİ ÇPK SEVİYORUMMMMM
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