Vural Es-Es'te
Eskişehirspor teknik direktörlük koltuğuna Yılmaz Vural’ı getirdi. Ücret konuşmadan geldiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, 5 haftada 15 puan toplayacaklarını dile getirdi
35. KEZ GÖREV BAŞINDA
Kariyerinde 35. kez bir takımın başına geçen Yılmaz Vural, geçtiğimiz sezon Göztepe ile finalde eleyerek Süper Lig'e yükseldiği Es-Es'te ise 2. kez görev yapacak. Tecrübeli hoca, 1995 yılında kırmızı-siyahlıları çalıştırmıştı.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:01
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Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
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POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
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