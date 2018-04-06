Vural Es-Es'te

Eskişehirspor teknik direktörlük koltuğuna Yılmaz Vural’ı getirdi. Ücret konuşmadan geldiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, 5 haftada 15 puan toplayacaklarını dile getirdi

Yücel İldiz'le yollarını ayıran Eskişehirspor teknik direktörlüğü Yılmaz Vural'a emanet etti. Son olarak Giresun'u çalıştıran Vural, "Geçtiğimiz gün Başkan Halil Ünal beni aradı. 'Sana ihtiyacımız var' sözleri üzerine ücret konuşmadan Eskişehir'e geldim. Kalan 5 haftada 15 puan toplamayı hedefliyoruz" diyerek iddialı konuştu. Anlaşmanın 5 maçlık olduğu belirtilirken, detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.



35. KEZ GÖREV BAŞINDA

Kariyerinde 35. kez bir takımın başına geçen Yılmaz Vural, geçtiğimiz sezon Göztepe ile finalde eleyerek Süper Lig'e yükseldiği Es-Es'te ise 2. kez görev yapacak. Tecrübeli hoca, 1995 yılında kırmızı-siyahlıları çalıştırmıştı.