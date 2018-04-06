U12 İzmir Cup'ta heyecan başladı – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    U12 'ta heyecan başladı

    U12 İzmir Cup'ta heyecan başladı

    'nun bu sene 5'incisini düzenlediği U12 , 21 ülkeden 56 takımın katılımıyla başladı. Avrupa'nın 12 yaş kategorisindeki en iyi turnuvalarından biri olan İzmir Cup'ta aralarında , PSV Eindhoven, , Sampdoria, Benfica, Porto, , Twente, Steau Bükreş, Dinamo Zagreb ve Krasnodar'ın da olduğu birbirinden ünlü ekipler yer alıyor. Kırmızı-lacivertli kulübün Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki dev organizasyonda ülkemizden 22 ekip mücadele ediyor.

    İlk gününde 168 maçın oynanacağı turnuvanın başlama vuruşunu öğleden sonra Gençlik ve Spor Bakanı ile Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza birlikte yapacaklar. 5'inci U12 İzmir Cup'ın sabah seansı birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Sabah turunun en farklı skorunu Karşıyaka'yı 6-0 yenen Krasnodar elde etti. Ünlü Manchester City, turnuvaya 2-1'lik Galatasaray galibiyeti ile başlarken, Altınordu da PSV Eindhoven engelini 1-0'la geçti.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:41
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