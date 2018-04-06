Tahkim Kurulu'ndan Ankaragücü'ne kötü haber – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    'ndan Ankaragücü'ne kötü haber

    <a href="/index/tahkim-kurulu?id=5b1cc8b9-b2a8-4bea-80ec-97fe0f065110" class="" rel="tag">Tahkim Kurulu</a>'ndan Ankaragücü'ne kötü haber

    , Profesyonel Disiplin Kurulu'nun Denizlispor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ankaragücü'ne verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasını onadı.

    'nun resmi internet sitesinden yayınlanan 'nun 06 Nisan 2018 günlü (20) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı karar şöyle:

    Spor Kulübü'nün 'nın 05.04.2018 tarih ve E.2017-2018/848 - K.2017-2018/1011 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; duruşma ve erteleme talebinin reddine, Spor Kulübü'nün taraftarlılarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:24
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