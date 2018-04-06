Tahkim Kurulu'ndan Ankaragücü'ne kötü haber
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun Denizlispor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ankaragücü'ne verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasını onadı.
MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün PFDK'nın 05.04.2018 tarih ve E.2017-2018/848 - K.2017-2018/1011 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; duruşma ve erteleme talebinin reddine, MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün taraftarlılarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:24
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Fenerbahçe'den büyük transfer bombası: Yaya Toure geliyor!
Toplam 14
Yorum
zafer trezeguet fb ye yakışır hem ligimizi tanıyor hem goller ve asistleri süper. genç ve çalışkan kesinlikle alınmalı
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Cimbom’a bedava golcü
Toplam 3
Yorum
öğretici la ligada bile gol krallığı yaşayan guizanın, en son gelen bay 35 golün süperligdeki halleri biliniyor ! yinede zararı olmaz !
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"Ayıplıyorum"
Toplam 4
Yorum
MNK FİKRET ORMAN HER ZAMN ORTAMI GEREN BIRISI.YINE YAPMŞ YAPACAGINI.COK BOS KONUSAN BIRISI
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