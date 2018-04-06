Samsunspor zorlu virajda – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    zorlu virajda

    <a href="/index/samsunspor?id=27ad241c-6568-47e9-9a95-1c5725b6a616" class="" rel="tag">Samsunspor</a> zorlu virajda

    1. Lig ekiplerinden 'un futbol şube sorumlusu , ligde en önemli viraja girdiklerini, İstanbulspor maçının kümede kalma adına hayati önem taşıdığını söyledi.

    Çakır, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, 8 Nisan Pazar günü sahalarında yapacakları İstanbulspor maçını değerlendirdi.

    Golcü futbolcu 'in son idmanda sakatlandığını, İstanbulspor maçında oynamasının zor olacağını aktaran Çakır, "'in olmaması bizim için önemli bir kayıp. Oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak ama ayak bileği döndüğü için oynaması zor gibi duruyor." dedi.

    İstanbulspor maçında futbolcuların kazanmak için ekstra çaba harcayacağını vurgulayan Çakır, "Ligde en önemli viraja girdik. İstanbulspor maçı kümede kalma adına hayati önem taşıyor. Bu maçın ardından peş peşe rakiplerimiz olan ve Denizlispor ile oynayacağız. Bu hafta kazanarak onların karşısına rahat ve stressiz çıkmak istiyoruz. Bu takımı düştüğü yerden kaldırmak bizim ve futbolcuların elinde. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

    , futbolculara kazanmaları durumunda ekstra prim vereceklerini kaydetti.

    Öte yandan , İstanbulspor maçının hazırlıklarını Yeni 19 Mayıs Stadı'nda teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde sürdürdü.

    Kırmızı-beyazlı futbolcular, antrenmanda taktik çalışması yaptı. İdmana Ufuk Budak ile Muhammet Beşir sakatlıkları sebebiyle katılmadı.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:19
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