Elazığspor Bolu’ya gitti
Tetiş Yapı Elazığspor, ligin 30. haftasında deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Bolu'ya gitti.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:25
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Şenol Güneş Trabzonsporlu yıldızın peşinde
Toplam 9
Yorum
cenk Beşiktaş Burak Yılmazla Fortunis'i alsın, benim Beşiktaşlılığım da "Non-stop" edecektir !
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Kagawa'ya yakın markaj
Toplam 1
Yorum
zoppa emre akbaba gibi adam var ne işin var müzmin sakat kagawa ile ya
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‘Niyeti baştan belli!’
Toplam 12
Yorum
GENÇ FBLİ 1959 ÖNCESİ 2 TÜRKİYE KUPASINI ŞAMPİYONLUK DİYE SAYDIRAN SİZ BJK LİLER DEĞİLMİSİNİZ.
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