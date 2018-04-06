Elazığspor Bolu’ya gitti – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    ’ya gitti

    Elazığspor Bolu’ya gitti

    Tetiş Yapı , ligin 30. haftasında deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 'ya gitti.

    TY , 1. Lig'in 30. Haftası'nda Pazar günü Boluspor'a konuk olacak. Bordo-beyazlı ekip bu karşılaşma için 'ya gitti. Saat 11.05'te özel bir hava yoluna ait tarifeli uçak ile Ankara'ya giden Elazığspor kafilesi, buradan karayoluyla Bolu'ya geçti. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'ın takdiriyle Boluspor maçı kadrosunda Soner Şahin, Ahmet Sabri Fener, Murat Akça, Mehmet Yiğit, Sezgin Coşkun, Ali Fırat Okur, Adem Alkaşi, , Canberk Dilaver, Emre Öztürk, Alpaslan Öztürk, Andreas Tatos, Kadir Bekmezci, Muhammed İldiz, Elmar Bjarnason, Halil İbrahim Pekşen, Tom, İoan Hora, ve Lamine Diarra yer aldı.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:25
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