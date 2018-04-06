Derede boğulmayalım! – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Derede boğulmayalım!

    Derede boğulmayalım!

    Rizespor’un teknik patronu , “Son derece stresli haftalardayız ama biz derede boğulmamak için konsantre bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi

    1. Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Çaykur Rize'nin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, son haftalar öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lider olmaktan mutlu olduklarını belirten Üzülmez, "Son İstanbulspor maçında 3-0'a kadar sahada çok doğru işleri yaptık. 3-0'dan 3-2'ye gelen bir maçta saha içerisinde oyuncularımız da tedirginlik yaşayabiliyor. Bunlar son derece stresli haftalar ama biz derede boğulmamak için konsantre bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

    Zirvede oldukları için diğer takımların kendilerine karşı daha fazla motive olduğuna dikkat çeken başarılı çalıştırıcı, "Lider olarak çıktığınız her maçta rakipler sizi yenip kamuoyunda ses getirmek istiyor. Biz rakiplerimize ve saha içerisinde yaptıkları mücadeleye saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:03
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