Derede boğulmayalım!
Rizespor’un teknik patronu İbrahim Üzülmez, “Son derece stresli haftalardayız ama biz derede boğulmamak için konsantre bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi
Zirvede oldukları için diğer takımların kendilerine karşı daha fazla motive olduğuna dikkat çeken başarılı çalıştırıcı, "Lider olarak çıktığınız her maçta rakipler sizi yenip kamuoyunda ses getirmek istiyor. Biz rakiplerimize ve saha içerisinde yaptıkları mücadeleye saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:03
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Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
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POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
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