Denizlispor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    'da maçı hazırlıkları

    Denizlispor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları

    1. Lig'in 30. haftasında 9 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Baltok'la karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    yönetiminde, Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon ve topla devamlılık çalışması yaptı.

    Koşunun ardından topla çalışan futbolcular, idmanı ayak tenisi oynayarak tamamladı.

    Teknik direktör Tekke, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta evlerinde oynadıkları MKE Ankaragücü maçında istenmeyen ve üzücü olayların yaşadığını, takımın buna rağmen zorlu müsabakadan galip ayrıldığını belirtti.

    Deplasmandaki maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Tekke, "En iyi şekilde hazırlanıp, oradan 3 puan alarak rahatlamak istiyoruz. Balıkesir deplasmanına 3 puan almak için gideceğiz." dedi.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:44
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