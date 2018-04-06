Denizlispor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında 9 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Balıkesirspor Baltok'la karşılaşacak Denizlispor, hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon ve topla devamlılık çalışması yaptı.
Koşunun ardından topla çalışan futbolcular, idmanı ayak tenisi oynayarak tamamladı.
Teknik direktör Tekke, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta evlerinde oynadıkları MKE Ankaragücü maçında istenmeyen ve üzücü olayların yaşadığını, takımın buna rağmen zorlu müsabakadan galip ayrıldığını belirtti.
Deplasmandaki maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Tekke, "En iyi şekilde hazırlanıp, oradan 3 puan alarak rahatlamak istiyoruz. Balıkesir deplasmanına 3 puan almak için gideceğiz." dedi.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:44
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Kafada bitirdi
Toplam 4
Yorum
aydın sezon başında ozan tufan ve valbuena ile başladı hoca doğru yoldaydı yantop hastalıgını hoca çok sever m topal atif bu takımı bitirdi
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Bunu sadece F.Bahçe başarır
Toplam 12
Yorum
aydın geçti bor un pazarı
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Bulak umutlu
Toplam 1
Yorum
aydın play ofada kalsan senın takım çıkaramazsın
Denizlispor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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