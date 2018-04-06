Denizlispor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon ve topla devamlılık çalışması yaptı.

Koşunun ardından topla çalışan futbolcular, idmanı ayak tenisi oynayarak tamamladı.

Teknik direktör Tekke, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta evlerinde oynadıkları MKE Ankaragücü maçında istenmeyen ve üzücü olayların yaşadığını, takımın buna rağmen zorlu müsabakadan galip ayrıldığını belirtti.

Deplasmandaki maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Tekke, "En iyi şekilde hazırlanıp, oradan 3 puan alarak rahatlamak istiyoruz. Balıkesir deplasmanına 3 puan almak için gideceğiz." dedi.