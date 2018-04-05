Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı.
Yücel İldiz ile karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih eden Eskişehirspor'da yönetim Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı. Eskişehirspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz, Yılmaz Vural ile bu sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacaklarını açıkladı. Şahbaz, "Yılmaz hoca ile 5 maçlık anlaştık. Yılmaz Vural, büyük bir fedakarlık göstererek, hiç para almadan Eskişehirspor'a geliyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Yılmaz Vural, 1994-1995 futbol sezonunda da Eskişehirspor'u çalıştırmıştı.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:55
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Janssen yerine Balotelli
Toplam 12
Yorum
SERHAN KÜÇÜKSAKARYA ALLAH KORUSUN İSTANBUL GECELERİ TAM BUNA GÖRE SAKIN GETİRMESİNLER YİNE OLAN FENERİN 20 MİLYON EUROSUNA OLUR SAKIN AMA SAKIN
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Aslan'ın gücüne güç katacak
Toplam 1
Yorum
kaya 3 te 3 yapılmış olur.
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 4
Yorum
kaya çocuğa sinir olsakta haklı kim verir endğana o kadar parayı bir tane keriz bulmuş yolacak tabi. Bu klübü basiretsiz yönetimler batırdı.
Yılmaz Vural, Eskişehirspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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