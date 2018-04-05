Yılmaz Vural, Eskişehirspor'da – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Yılmaz Vural, Eskişehirspor'da

    1'inci Lig'de mücadele eden , tecrübeli teknik direktör ile anlaştı.

    ile karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih eden 'da yönetim ile anlaşma sağladı. Eskişehirspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz, Yılmaz Vural ile bu sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacaklarını açıkladı. Şahbaz, "Yılmaz hoca ile 5 maçlık anlaştık. Yılmaz Vural, büyük bir fedakarlık göstererek, hiç para almadan Eskişehirspor'a geliyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
    Yılmaz Vural, 1994-1995 futbol sezonunda da Eskişehirspor'u çalıştırmıştı.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:55
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