Eskişehirspor'da ikinci Yılmaz Vural dönemi – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    'da ikinci dönemi

    Eskişehirspor'da ikinci Yılmaz Vural dönemi

    1. Lig ekiplerinden , 'den boşalan teknik direktörlük görevi için ile prensip anlaşması sağladı.

    Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İldiz'in görevinden ayrılmasının ardından yeni için kolları sıvadıklarını kaydetti.

    'nin önemli teknik adamlarıyla görüşmeler yaptıklarını anlatan Şahbaz, "Tecrübeli teknik direktör ile prensip anlaşması sağladık. Kendisiyle 5 maçlık sözleşme yapacağız. Öğleden sonra Eskişehir'de sözleşme imzalayacağız. Eskişehirspor camiası için hayırlı olsun." diye konuştu.

    Eskişehirspor'u 1994-1995 sezonunda da çalıştıran Vural, geçen sezon 1. Lig play-off finalinde siyah-kırmızılı takımı penaltı atışları sonucu yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen 'nin teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:40
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