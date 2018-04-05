Eskişehirspor'da ikinci Yılmaz Vural dönemi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Yücel İldiz'den boşalan teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile prensip anlaşması sağladı.
Eskişehirspor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İldiz'in görevinden ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için kolları sıvadıklarını kaydetti.
Türkiye'nin önemli teknik adamlarıyla görüşmeler yaptıklarını anlatan Şahbaz, "Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile prensip anlaşması sağladık. Kendisiyle 5 maçlık sözleşme yapacağız. Öğleden sonra Eskişehir'de sözleşme imzalayacağız. Eskişehirspor camiası için hayırlı olsun." diye konuştu.
Eskişehirspor'u 1994-1995 sezonunda da çalıştıran Vural, geçen sezon Spor Toto 1. Lig play-off finalinde siyah-kırmızılı takımı penaltı atışları sonucu yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin teknik direktörlük görevini üstlenmişti.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:40
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Bu oyun işi değiştirir
Toplam 2
Yorum
wolverine82 sizin hedefiniz olsa olsa 4 cülük olur başka bişey olmaz zaten kaç senedir bi büyüklüğünüz kalmadı averaj takımı sizi
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FIFA önünde şike nöbeti
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR İNŞALLAH 1461 GİBİ SÜRÜNÜN BETER OLUN O KUPAYI AĞZZINIZA ALMAYIN ÇÜNKÜ FENERBAHÇE ONU KANIRTA KANIRTA ALDI BUNUDA BÖYLE BİLİN
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Pastore çıkarması! Pazarlıklar başlıyor...
Toplam 2
Yorum
wolverine82 gelmesini istediğim forvete aboubakar yada moussa dembele yada dany welbeck ,forvet arkası yusuf yazıcı,okay yokuşlu,orta saha pastore
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