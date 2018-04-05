Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, İzmir'e geldi.
Altınordu Kulübü tarafından 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen İzmir Kupası'nın başlama vuruşunu yapmak için İstanbul'dan İzmir'e gelen Alex'i Adnan Menderes Havalimanı'nda hayranları karşıladı.
Sevgi gösterileri eşliğinde yolcu salonundan çıkan Alex, bazı hayranlarıyla fotoğraf çektirdi ve forma imzaladı.
Alex, daha sonra Altınordu'nun Selçuk ilçesindeki tesislerine gitti.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:09
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"Kupayı kaldırmak benim hakkım"
Toplam 13
Yorum
Seni getirtmeyeceğiz Florya-Riva'nın parasını 1 senede çarçur etti, borçlar arttı. uefa'lık olduk. Hiç bir şey yapamaz, ümüğüne çökeriz.
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Ekici'ye yeni görev
Toplam 6
Yorum
Perde Arkası Bence Ekici de Valbuena da yedek oturur. Şeşu'nun yerine Alper'e forma verir.
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Gönül dönerse Adriano ortaya
Toplam 1
Yorum
BJK'li saçma sapan isler.. Adriano orta sahada ne zaman oynadi da o bölgede katki sagladi ? Medel Necip var iste ! Olmadi genç bir isim dene..
Alex de Souza, İzmir'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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