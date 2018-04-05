Alex de Souza, İzmir'de – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    de , 'de

    <a href="/index/alex?id=a0ce3b69-a1b8-4774-9b87-12169b9b942f" class="" rel="tag">Alex</a> de <a href="/index/souza?id=d0934141-aac8-4fde-96f4-26dac6310670" class="" rel="tag">Souza</a>, <a href="/index/izmir?id=3b21b2ed-625f-4158-b6b2-28ff603d6078" class="" rel="tag">İzmir</a>'de

    'nin eski Brezilyalı futbolcusu de , 'e geldi.

    Altınordu Kulübü tarafından 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen Kupası'nın başlama vuruşunu yapmak için 'dan 'e gelen 'i 'nda hayranları karşıladı.

    Sevgi gösterileri eşliğinde yolcu salonundan çıkan , bazı hayranlarıyla fotoğraf çektirdi ve forma imzaladı.

    Alex, daha sonra Altınordu'nun Selçuk ilçesindeki tesislerine gitti.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:09
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