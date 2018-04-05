"5 haftada hedef 15 puan" – Fotomaç – 05 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    "5 haftada hedef 15 puan"

    "5 haftada hedef 15 puan"

    'un yeni Teknik Direktörü , tesislere gelerek açıklamalarda bulundu.

    'den boşalan teknik direktörlüğü görevine getirildi. Tecrübeli çalıştırıcı bugün Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelirken, ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu. Kalan 5 haftada 15 puan toplayacaklarını söyleyen Vural, takımının başında ilk antrenmanına çıkacak. Dün Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal'ın kendisini aradığını söyleyen Yılmaz Vural, daha öncesinde herhangi bir görüşmenin yapılmadığını aktardı. Başkan Ünal'ın "Sana ihtiyacımız var' sözleri üzerine ücret konuşmadan Eskişehir'e geldiğini belirten Vural, ardından takım personeli ile selamlaştı.

    Öte yandan sözleşmenin detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "5 haftada hedef 15 puan" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN