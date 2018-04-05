1. Lig'de hakemler belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
7 Nisan Cumartesi:
13.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Özgüç Türkalp
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gazişehir Gaziantep: Sarper Barış Saka
15.00 Adana Demirspor-Grandmedical Manisaspor: Emre Malok
15.00 MKE Ankaragücü-Akın Çorap Giresunspor: Volkan Bayarslan
8 Nisan Pazar:
13.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor: Özgür Yankaya
13.00 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Zorbay Küçük
15.30 Samsunspor-İstanbulspor: Kutluhan Bilgiç
18.00 Altınordu-Ümraniyespor: Suat Arslanboğa
9 Nisan Pazartesi:
18.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor: Bülent Birincioğlu
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:16
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"Kupayı kaldırmak benim hakkım"
Toplam 13
Yorum
Seni getirtmeyeceğiz Florya-Riva'nın parasını 1 senede çarçur etti, borçlar arttı. uefa'lık olduk. Hiç bir şey yapamaz, ümüğüne çökeriz.
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Ekici'ye yeni görev
Toplam 6
Yorum
Perde Arkası Bence Ekici de Valbuena da yedek oturur. Şeşu'nun yerine Alper'e forma verir.
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Gönül dönerse Adriano ortaya
Toplam 1
Yorum
BJK'li saçma sapan isler.. Adriano orta sahada ne zaman oynadi da o bölgede katki sagladi ? Medel Necip var iste ! Olmadi genç bir isim dene..
1. Lig'de hakemler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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