1. Lig'de hakemler belli oldu – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    1. 'de hakemler belli oldu

    1. Lig'de hakemler belli oldu

    1. 'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    yapılan açıklamaya göre, ligde 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    7 Nisan Cumartesi:

    13.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Özgüç Türkalp

    13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gazişehir Gaziantep: Sarper Barış Saka

    15.00 Demirspor-Grandmedical Manisaspor: Emre Malok

    15.00 MKE Ankaragücü-Akın Çorap Giresunspor: Volkan Bayarslan

    8 Nisan Pazar:

    13.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor: Özgür Yankaya

    13.00 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Zorbay Küçük

    15.30 Samsunspor-İstanbulspor: Kutluhan Bilgiç

    18.00 Altınordu-Ümraniyespor: Suat Arslanboğa

    9 Nisan Pazartesi:

    18.00 Baltok-Denizlispor: Bülent Birincioğlu

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:16
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