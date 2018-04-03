Vedat Muriç, gol orucunu bozdu
Rizespor’un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kosovalı forvet Vedat Muriç, 8 hafta sonra attığı iki golle gol orucunu bozdu.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un formasını giyen Kosovalı golcü Vedat Muriç, uzun süren gol hasretini İstanbul deplasmanında dindirdi. Çaykur Rizespor, ligin 29'uncu haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 3-2 yenerken, Muriç bu karşılaşmada yeşil-mavililer adına 2 gole imza attı. En son ligin 20'nci haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında rakip fileleri havalandıran golcü oyuncu, böylece 8 hafta sonra yeniden golle tanıştı.
Devre arasında kaptan Leonard Kweuke'nin uzun süreli sakatlığı nedeniyle forvet hattına takviye için Çaykur Rizespor'un kadrosuna kattığı Muriç, yeşil-mavili forma altında çıktığı 11 maçta 6 gol kaydetti.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 11:19
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Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın!
Toplam 2
Yorum
DA OLMALI. SABIR SABIR (HER ŞEYİN İLACI) İNŞALLAAAAAH SEVGİLİ GOMİS İNŞALLAH. BELKİDE SENİ ALLAH KONUŞTURUYORDUR. TUTTUĞUNUZ ŞAMPİYONLUK OLSUN. BUNUN İÇİN ÇOK ÇALIŞMA FEDAKALIĞINIZ
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U-11’lerde şampiyon
Toplam 1
Yorum
kaya zaten alt liglerde hep şampiyonluk falan geliyor yukarıya çıktıkça hep hayal kırıklığı
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G.Saraylı yıldız imzayı attı!
Toplam 6
Yorum
TIN OLSUN SELÇUK KAPTAN SENİ SEVİYORUZ KAPTAN. BELİRLİ BİR ZAMAN SONRA EFSANE OLARAK GS YIN EFSANELERİ ARASINA KATILACAKSIN.BAŞARILAR TUTTUĞUNUZ ŞAMPİYONLUK VE AL
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