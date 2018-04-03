Vedat Muriç, gol orucunu bozdu – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    , gol orucunu bozdu

    Vedat Muriç, gol orucunu bozdu

    Rizespor’un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kosovalı forvet , 8 hafta sonra attığı iki golle gol orucunu bozdu.

    Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden 'un formasını giyen Kosovalı golcü , uzun süren gol hasretini İstanbul deplasmanında dindirdi. Çaykur Rizespor, ligin 29'uncu haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 3-2 yenerken, Muriç bu karşılaşmada yeşil-mavililer adına 2 gole imza attı. En son ligin 20'nci haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında rakip fileleri havalandıran golcü oyuncu, böylece 8 hafta sonra yeniden golle tanıştı.

    Devre arasında kaptan Leonard Kweuke'nin uzun süreli sakatlığı nedeniyle forvet hattına takviye için Çaykur Rizespor'un kadrosuna kattığı Muriç, yeşil-mavili forma altında çıktığı 11 maçta 6 gol kaydetti.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:19
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