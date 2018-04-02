Tecrübeli teknik adam ile yollar ayrıldı!
Eskişehirspor, teknik direktör Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini yollarını ayırdı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 18:17
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Aziz Yıldırım: Aykut Kocaman'la devam edeceğiz
Toplam 4
Yorum
fb aykut kocaman varsa kimse maça gitmiyecek
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Güzel Adam Süreyya'ya ödül!
Toplam 1
Yorum
Dünya Lideri BJK Her dalın Lideri yine Beşiktaş Hanği Kulüp böyle bir Vizyona el atabildi tabiki yine Beşiktaş Diğerlerimi hadi canım sende geç bir kalem
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Oy kullanacak üye sayısı belli oldu
Toplam 4
Yorum
rte tarihi bir yenilgi alacaktır.25 bin üyenin 5 bini verir ancak aziz yıldırıma. cezalar vb. biter.sakat transferler biter.
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