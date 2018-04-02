Tecrübeli teknik adam ile yollar ayrıldı! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tecrübeli teknik adam ile yollar ayrıldı!

    Tecrübeli teknik adam ile yollar ayrıldı!

    , teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini yollarını ayırdı.

    , teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini yollarını ayırdı.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:17
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