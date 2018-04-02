Lider tam yol ileri!
Yeşil-mavililer, 64. dakikaya 3-0 önde girdi. İstanbul attığı 2 golle umutlandı. Ancak Atmaca, kalan sürede rakibine sürpriz şansı vermedi ve Süper Lig yolunda büyük bir adım daha attı
RİZE ECEL TERLERİ DÖKTÜ
Sarı-siyahlılar, 70'te Koray'ın kendi kalesine attığı golle skoru 3-1 yaptı. İbrahim Yılmaz 86'da kafayla farkı bire indirdi ve takımını umutlandırdı. 90'da kırmızı kart gören kaptan Yalçın, İstanbulspor'u 10 kişi bıraktı. Atmaca, kalan sürede play-off mücadelesi veren rakibine sürpriz şansı vermedi ve puanını 56'ya yükseltip bitime 5 hafta kala liderliğini sürdürdü.
ES-ES ATEŞE DÜŞTÜ
Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Eskişehirspor, seyircisi önünde Balıkesir Baltok'tan ağır bir yenilgi aldı: 1-3. 42. dakikada Semih Şentürk'ün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kırmızı Şimşekler; Otoo, Sedat ve Burak'ın gollerine sadece Kaan ile karşılık verince düşme hattına girdi.
HOROZ'A CAN SUYU
Olaylı maçta Ankaragücü'nü yenip düşme potasından kurtuldu
Denizlispor, evinde ağırladığı Ankaragücü'nü 3-1 yenerek düşme hattından çıktı. Olaylar nedeniyle yaklaşık 10 dakika geç biten maçta; Hasan Kılıç, Kappel ve Mehmet Akyüz'ün golleriyle öne geçen Horozlar, Umut'un son dakika golüne engel olamadı. Ankaragücü'nde Alihan kızardı.
SÜPER LİG HAYALİ SENEYE
Sahasında Altınordu'yla berabere kalan Giresunspor'da Asbaşkan Mehmet Kazancıoğlu, Süper Lig hedeflerinin uzağında kaldıklarını itiraf etti. Kazancıoğlu, kalan 5 karşılaşmada alabildikleri kadar galibiyet elde ederek sezonu en iyi yerde tamamlamak istediklerini belirtti.
ALTINORDU'NUN GİRESUN KABUSU
Giresun'la deplasmanda golsüz berabere kalan Altınordu, hem zirve yarışında yara aldı, hem de rakibine karşı yaşadığı şanssızlıkları kıramadı. Daha önce 9 maçta 5 beraberlik, 4 yenilgi alan kırmızı-lacivertliler, 10'uncu randevuda da kazanamadı. En son 1 Aralık'ta 2-0 kaybettiği Gazişehir maçında gol atamayan İzmir ekibi, 14 hafta sonra yine ağları da sarsamadı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:57
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Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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