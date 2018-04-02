Lider tam yol ileri! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Lider tam yol ileri!

    Lider tam yol ileri!

    Yeşil-mavililer, 64. dakikaya 3-0 önde girdi. attığı 2 golle umutlandı. Ancak Atmaca, kalan sürede rakibine sürpriz şansı vermedi ve yolunda büyük bir adım daha attı

    1. Lig'de şampiyonluğun güçlü adayı lider Ç., çok zorlandığı deplasmanında 3-2'lik galibiyetle iddiasını sürdürdü. 22. saniyede Muriç'le öne geçen Karadeniz ekibi, 61'de yine Muriç ve 64'te Süleyman'ın golleriyle 3-0'ı yakaladı. Ancak bu dakikadan sonra sahneye İstanbulspor çıktı.

    RİZE ECEL TERLERİ DÖKTÜ
    Sarı-siyahlılar, 70'te Koray'ın kendi kalesine attığı golle skoru 3-1 yaptı. İbrahim Yılmaz 86'da kafayla farkı bire indirdi ve takımını umutlandırdı. 90'da kırmızı kart gören kaptan Yalçın, İstanbulspor'u 10 kişi bıraktı. Atmaca, kalan sürede play-off mücadelesi veren rakibine sürpriz şansı vermedi ve puanını 56'ya yükseltip bitime 5 hafta kala liderliğini sürdürdü.

    ES-ES ATEŞE DÜŞTÜ
    Düşme hattından uzaklaşmak isteyen , seyircisi önünde Baltok'tan ağır bir yenilgi aldı: 1-3. 42. dakikada 'ün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kırmızı Şimşekler; Otoo, Sedat ve Burak'ın gollerine sadece Kaan ile karşılık verince düşme hattına girdi.

    HOROZ'A CAN SUYU
    Olaylı maçta Ankaragücü'nü yenip düşme potasından kurtuldu
    Denizlispor, evinde ağırladığı Ankaragücü'nü 3-1 yenerek düşme hattından çıktı. Olaylar nedeniyle yaklaşık 10 dakika geç biten maçta; Hasan Kılıç, Kappel ve Mehmet Akyüz'ün golleriyle öne geçen Horozlar, Umut'un son dakika golüne engel olamadı. Ankaragücü'nde Alihan kızardı.

    SÜPER LİG HAYALİ SENEYE
    Sahasında Altınordu'yla berabere kalan Giresunspor'da Asbaşkan Mehmet Kazancıoğlu, Süper Lig hedeflerinin uzağında kaldıklarını itiraf etti. Kazancıoğlu, kalan 5 karşılaşmada alabildikleri kadar galibiyet elde ederek sezonu en iyi yerde tamamlamak istediklerini belirtti.

    ALTINORDU'NUN GİRESUN KABUSU
    'la deplasmanda golsüz berabere kalan Altınordu, hem zirve yarışında yara aldı, hem de rakibine karşı yaşadığı şanssızlıkları kıramadı. Daha önce 9 maçta 5 beraberlik, 4 yenilgi alan kırmızı-lacivertliler, 10'uncu randevuda da kazanamadı. En son 1 Aralık'ta 2-0 kaybettiği Gazişehir maçında gol atamayan İzmir ekibi, 14 hafta sonra yine ağları da sarsamadı.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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