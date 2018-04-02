Gary Medel korkuttu! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    korkuttu!

    <a href="/index/gary-medel?id=00103779-3a58-44e1-83a8-2b420b404600" class="" rel="tag">Gary Medel</a> korkuttu!

    Beşiktaşlı futbolcu , akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.

    Beşiktaşlı futbolcu , akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.

    Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, bu akşam saatlerinde yaptığı idmanla maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların Şili'li futbolcusu de antrenmanda sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadelede yerde kalan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti. Bir süre yerde kalan Medel, tedavisinin ardından yeniden idmana döndü.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:19
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