İşte küme düşen ikinci takım

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, evinde karşılaştığı Grandmedical Manisaspor'u 8-1 mağlup etti. Manisaspor'un, bu sonuçla küme düşmesi kesinleşmiş oldu.7. dakikada Tatos'un derinlemesine pasına sol kanatta hareketlenen Diarra'nın yerden ortasında Tom boş ağlara gönderdi. 1-015. dakikada Muhamed İldiz, Diarra ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi ve vuruşunda savunmaya çarpan top yükseklik kazanarak ağlarla buluştu. 2-042. dakika Bayram'ın savunmanın arasına pasında Kağan ayağının ucuyla topa dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-145. dakikada Tom'un sağ kanattan ortasına arka direkte Hora ayak koydu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.51. dakikada Tom'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde oluşan karambolde topa sona olarak Mehmet Yiğit kafayla dokundu ve fileleri havalandırdı. 3-159. dakikada Tom'un sağ kanattan ortasında Diarra'nın kafa vuruşu üst direkten geri döndü. Dönen topu Muhamed İldiz boş filelere gönderdi. 4-172. dakikada Tom'un sol kanattan derinlemesine pasında Diarra'nın şutu ağlarla buluştu. 5-178. dakikada Sezgin rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla golünü attı. 6-187. dakikada Muhamed, Halil İbrahim ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahası içinde kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 7-190. dakikada Manisaspor savunmasının kaptırdığı topta Tom'un sol kanattan plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 8-1: Elazığ Atatürk: Kadir Sağlam xx, Bilal Gölen xx, Kemal Elmas xx: Ahmet Sabri Fener xx, Serkan Kurtuluş xx (Adem dk. 65 x), Mehmet Yiğit xxx, Sezgin Coşkun xx, Emre Öztürk x (Canberk dk. 46 xx), Muhamed İldiz xxx, Kadir Bekmezci xx, Tatos xxx, Hora xx, Tom xxx, Diarra xxx (Halil İbrahim dk. 76 x): Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Bjarnason, Enes Batın Kaplan, Ali Fırat Okur, Murat Akça, Mertan Caner Öztürk: Hüseyin KalparZafer Gören xx, Berk Cambaz xx, Ulaş Doğuş Kaya xx, Asım Hamzaçebi xx, İlkay Gül xx, Kemal Temel x, Ömer Buğdaycı x, Kağan Miray Bağış xxx, Ömer Atiş x, Bayram Büstaç xx, Ulaş Doğuş Kaya xx: Deniz Çörtlen: Sefa Çevik (Yönetici): Tom (dk. 7 ve 90), Muhamed (dk. 15, 59 ve 87), Mehmet (dk. 51), Diarra (dk. 72), Sezgin (dk. 78) (Elazığspor), Kağan (dk. 42) (Manisaspor)Serkan (Elazığspor)