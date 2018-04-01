Ankaragücü'ne Denizli çelmesi! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Ankaragücü'ne Denizli çelmesi!

    Ankaragücü'ne Denizli çelmesi!

    1. Lig'in 29. haftasında Denizlispor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.

    1. Lig'in 29. haftasında Denizlispor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.

    45. dakikada MKE Ankaragücülü defans oyuncusu Alihan Kubalas'ın Denizlisporlu Kappel'i ceza sahası yakınında düşürmesi sonucu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    MKE Ankaragücü oyuncusu Alihan Kubalas'ın gördüğü kırmızı kart sonrası protokol tribününde rakip takım yöneticileri arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla yaralandı. Atilla, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Protokol tribününün yanı sıra sahada oyuncular arasında da çıkan arbedeye polis müdahale ederek tarafları ayırdı. Maç, daha sonra kaldığı yerden devam etti.

    Stat: Denizli Atatürk

    Hakemler: Serkan Çınar, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Salih Mazlum

    Denizlispor: Zeki Ayvaz, Alperen Babacan, , Taha Can Velioğlu, Cihan Özkaymak, Hasan Kılıç, Burak Altıparmak (Dk. 56 Berkan Afşarlı), Ismail Aissati, Ziya Alkurt (Dk. 87 Barış Örücü), Kappel (Dk. 78 İsmail Haktan Odabaşı), Mehmet Akyüz

    MKE Ankaragücü: , Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Alihan Kubalas, Kenan Özer, , Arif Morkaya (Dk. 46 Gençer Cansev), Mbamba (Dk. 42 Anton Putsila), İlhan Parlak (Dk. 85 Enes Kubat), Yusuf Abdioğlu, Ferhat Kiraz

    Goller: Dk. 10 Hasan Kılıç (penaltıdan), Dk. 45+2 Kappel, Dk. 70 Mehmet Akyüz (Denizlispor), Dk. 90+2 Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü)

    Kırmızı kart: Dk. 45 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)

    Sarı kartlar: Dk. 44 Cenk Güvenç, Dk. 45 Burak Altıparmak, Dk.59 Kappel (Denizlispor), Dk. 45 Mehmet Sak, Dk 74 Anton Putsila (MKE Ankaragücü)

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:57
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