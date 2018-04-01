Ankaragücü'ne Denizli çelmesi!
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Denizlispor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Denizlispor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.
45. dakikada MKE Ankaragücülü defans oyuncusu Alihan Kubalas'ın Denizlisporlu Kappel'i ceza sahası yakınında düşürmesi sonucu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
MKE Ankaragücü oyuncusu Alihan Kubalas'ın gördüğü kırmızı kart sonrası protokol tribününde rakip takım yöneticileri arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla yaralandı. Atilla, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Protokol tribününün yanı sıra sahada oyuncular arasında da çıkan arbedeye polis müdahale ederek tarafları ayırdı. Maç, daha sonra kaldığı yerden devam etti.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Serkan Çınar, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Salih Mazlum
Denizlispor: Zeki Ayvaz, Alperen Babacan, Cenk Güvenç, Taha Can Velioğlu, Cihan Özkaymak, Hasan Kılıç, Burak Altıparmak (Dk. 56 Berkan Afşarlı), Ismail Aissati, Ziya Alkurt (Dk. 87 Barış Örücü), Kappel (Dk. 78 İsmail Haktan Odabaşı), Mehmet Akyüz
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Alihan Kubalas, Kenan Özer, Mehmet Umut Nayir, Arif Morkaya (Dk. 46 Gençer Cansev), Mbamba (Dk. 42 Anton Putsila), İlhan Parlak (Dk. 85 Enes Kubat), Yusuf Abdioğlu, Ferhat Kiraz
Goller: Dk. 10 Hasan Kılıç (penaltıdan), Dk. 45+2 Kappel, Dk. 70 Mehmet Akyüz (Denizlispor), Dk. 90+2 Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Dk. 45 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 44 Cenk Güvenç, Dk. 45 Burak Altıparmak, Dk.59 Kappel (Denizlispor), Dk. 45 Mehmet Sak, Dk 74 Anton Putsila (MKE Ankaragücü)
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:57
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
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