1. Lig maçında ilginç protesto!
Grandmedical Manisasporlu futbolcular, Elazığspor mücadelesinin ilk dakikasında yaşadıkları maddi sıkıntıları protesto etmek için 1 dakika hareketsiz kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Elazığspor, zor günler geçiren Grandmedical Manisaspor'u evinde konuk etti. Mücadelede ilk düdüğün çalmasının ardından sahada bir protesto yaşandı.
Yaşadıkları maddi sıkıntılara dikkat çekmek isteyen Manisasporlu futbolcular, hakem Kadir Sağlam'ın çaldığı ilk düdüğün ardından yaklaşık 1 dakikada boyunca hareket etmedi. Manisasporlu futbolcuların hareketsiz protestosu, tribünlerden de destek gördü. Elazığspor tribünleri oyunculara alkışlarla destek verdi. Manisaspor, Elazığspor deplasmanına 12 kişilik futbolcu kafilesiyle gitmişti.
Ligde 28 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Manisaspor, 15 puanla ligin son sıralarına demir atmış durumda. Ege ekibinin maddi durumlar nedeniyle 9 puanı da silinmişti.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:03
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