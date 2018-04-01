1. Lig maçında ilginç protesto! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    1. Lig maçında ilginç !

    1. Lig maçında ilginç <a href="/index/protesto?id=59800531-ddca-4df3-a245-2dcf5d2299d3" class="" rel="tag">protesto</a>!

    Grandmedical Manisasporlu futbolcular, mücadelesinin ilk dakikasında yaşadıkları maddi sıkıntıları etmek için 1 dakika hareketsiz kaldı.

    1. Lig'in 29. haftasında , zor günler geçiren Grandmedical Manisaspor'u evinde konuk etti. Mücadelede ilk düdüğün çalmasının ardından sahada bir yaşandı.

    Yaşadıkları maddi sıkıntılara dikkat çekmek isteyen Manisasporlu futbolcular, hakem Kadir Sağlam'ın çaldığı ilk düdüğün ardından yaklaşık 1 dakikada boyunca hareket etmedi. Manisasporlu futbolcuların hareketsiz protestosu, tribünlerden de destek gördü. tribünleri oyunculara alkışlarla destek verdi. Manisaspor, Elazığspor deplasmanına 12 kişilik futbolcu kafilesiyle gitmişti.

    Ligde 28 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Manisaspor, 15 puanla ligin son sıralarına demir atmış durumda. Ege ekibinin maddi durumlar nedeniyle 9 puanı da silinmişti.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    1. Lig maçında ilginç ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN