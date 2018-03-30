Altınordu, Giresunspor deplasmanında
Spor Toto 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Altınordu, 29. hafta maçında yarın Akın Çorap Giresunspor’a konuk olacak.
Altınordu ilk galibiyetini arayacak
Yarın Akın Çorap Giresunspor'a konuk olmaya hazırlanan Altınordu rakibini devirerek hem bu sezon ilk kez üst üste 5. kez kazanmayı hem de rakibi karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Daha önce oynanan 9 müsabakada İzmir ekibinin galibiyeti bulunmazken, Karadeniz temsilcisinin ise 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 5 maçta ise eşitliği bozamadı.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:19
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Talisca için özel terapi
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ MİLLİ TAKIMA GİDECEĞİM DİYE BAŞAKŞEHİR MAÇINI SATAN TALİSCA 2 Lİ MÜCADELELERE BİLE GİRMEDİ SAKATLANIRIM DİYE MAÇ SEÇİYOR DEFOLUP GİTSİN !
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Beşiktaşlı yıldıza 'Come to Galatasaray' mesajı
Toplam 9
Yorum
GS60 Tek büyük takım lafla olmuyor icraatla olur gereken icraatı GALATASARAY gerceklestireli 18 yıl gecti artık ağzınızla kartal yakalasanızda..
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‘Sayılsın’ çalışması
Toplam 5
Yorum
hagi10 başka türlü 4. yılıdızı takamayacaklarını anladılar
Altınordu, Giresunspor deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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