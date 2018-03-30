Altınordu, Giresunspor deplasmanında – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    , Giresunspor deplasmanında

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a>, Giresunspor deplasmanında

    1. Lig’de zirve mücadelesi veren , 29. hafta maçında yarın ’a konuk olacak.

    1. Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanarak haftaya 48 puanda giren , yarın 37 puanı bulunan ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak olan ve saat 15.00'te başlayacak olan zorlu müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. temsilcisinde sakatlıkları bulunan Fatih Aktay ile Barış Alıcı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

    Altınordu ilk galibiyetini arayacak
    Yarın 'a konuk olmaya hazırlanan rakibini devirerek hem bu sezon ilk kez üst üste 5. kez kazanmayı hem de rakibi karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Daha önce oynanan 9 müsabakada ekibinin galibiyeti bulunmazken, temsilcisinin ise 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 5 maçta ise eşitliği bozamadı.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:19
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