"Tüm konsantrasyonumuz üst lige çıkmaya yönelik"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, tüm konsantrasyonlarının üst lige çıkmaya yönelik olduğunu söyledi.
Sözeri, yaptığı açıklamada, ligde artık geri dönüşü olmayan haftalara girildiğini dile getirdi.
Altı final maçına çıkacaklarını belirten Sözeri, bu müsabakaların hepsinin de aynı zorluk derecesine sahip olduğunu vurguladı.
Her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını aktaran Sözeri, şöyle konuştu:
"Kolay maç diye bir şey yok. Her maç aynı zorlukta. Zaten kalan haftalarda en az hata yapan takım başarılı olacaktır. O yüzden her maça ayrı hazırlanıp hata ihtimallerimizi minimum seviyeye çekmeliyiz. Güzel bir ritim yakaladık. Ritmimizi sürdürürsek hedeflediğimiz Süper Lig'e yükselebiliriz. Tüm konsantrasyonumuz üst lige çıkmaya yönelik. Bu hedeften başka bir şey düşünmüyoruz. Oyuncularımızla beraber bu yola inandık, terimizin son damlasına kadar bu hedef için mücadele edeceğiz."
Ligde 2 Nisan Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk edeceklerini anımsatan Sözeri, "Sahamızda oynayacağımız maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için de taraftar desteğine ihtiyacımız var. Maç hafta sonu olsa bizim için daha iyi olacaktı ama her şeye rağmen Gaziantepli futbolseverler bizi yalnız bırakmayacaktır. Güzel bir oyunla alacağımız 3 puanı Gaziantepli dostlarımıza armağan etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:03
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ERHARD enes 17 sayı ersan 4 sayı. enes 14 rib ersan 8 rib.
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bit git artık şu takımın başından temmuzda transferler bitecek dediyse eylül sonuna kaldı demektir.lig başladıktan sonra eylülde 30yaş üstü transferler. her sene aynı durum
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GERÇEKLER ACIDIR ADAMLAR 1888LERDEN OLAN ŞAMPİYONLUKLARI HESABA KATIYOR BİZ 1959. 1923-1959 ARASI LİGLER TATİLE Mİ GİRDİ O ZAMAN 1959 ÖNCESİ MİLLİ MAÇLAR DAH
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