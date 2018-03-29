"Tüm konsantrasyonumuz üst lige çıkmaya yönelik" – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    "Tüm konsantrasyonumuz üst lige çıkmaya yönelik"

    "Tüm konsantrasyonumuz üst lige çıkmaya yönelik"

    1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü , tüm konsantrasyonlarının üst lige çıkmaya yönelik olduğunu söyledi.

    Sözeri, yaptığı açıklamada, ligde artık geri dönüşü olmayan haftalara girildiğini dile getirdi.

    Altı final maçına çıkacaklarını belirten Sözeri, bu müsabakaların hepsinin de aynı zorluk derecesine sahip olduğunu vurguladı.

    Her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını aktaran Sözeri, şöyle konuştu:

    "Kolay maç diye bir şey yok. Her maç aynı zorlukta. Zaten kalan haftalarda en az hata yapan takım başarılı olacaktır. O yüzden her maça ayrı hazırlanıp hata ihtimallerimizi minimum seviyeye çekmeliyiz. Güzel bir ritim yakaladık. Ritmimizi sürdürürsek hedeflediğimiz 'e yükselebiliriz. Tüm konsantrasyonumuz üst lige çıkmaya yönelik. Bu hedeften başka bir şey düşünmüyoruz. Oyuncularımızla beraber bu yola inandık, terimizin son damlasına kadar bu hedef için mücadele edeceğiz."

    Ligde 2 Nisan Pazartesi günü 'u konuk edeceklerini anımsatan Sözeri, "Sahamızda oynayacağımız maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için de taraftar desteğine ihtiyacımız var. Maç hafta sonu olsa bizim için daha iyi olacaktı ama her şeye rağmen Gaziantepli futbolseverler bizi yalnız bırakmayacaktır. Güzel bir oyunla alacağımız 3 puanı Gaziantepli dostlarımıza armağan etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:03
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