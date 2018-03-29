1. Lig'de hakemler belli oldu – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    1. 'de hakemler belli oldu

    1. <a href="/index/lig?id=5281a94c-954e-41d5-a6da-1a5d8af48b0d" class="" rel="tag">Lig</a>'de hakemler belli oldu

    1. 'in 29. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. 'de haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

    31 MART CUMARTESİ:

    13.00 Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kutluhan Bilgiç

    15.00 Akın Çorap Giresunspor-Altınordu: Tugay Kaan Numanoğlu

    15.00 Boluspor-Gaziantepspor: Caner Ak

    1 NİSAN PAZAR:

    13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Grandmedical Manisaspor: Kadir Sağlam

    15.30 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

    18.00 Denizlispor-MKE Ankaragücü:

    18.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok: Erkan Özdamar

    2 NİSAN PAZARTESİ:

    18.00 Adanaspor-Samsunspor: Alper Ulusoy

    18.00 Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor:

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:36
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