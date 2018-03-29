1. Lig'de hakemler belli oldu
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
31 MART CUMARTESİ:
13.00 Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kutluhan Bilgiç
15.00 Akın Çorap Giresunspor-Altınordu: Tugay Kaan Numanoğlu
15.00 Boluspor-Gaziantepspor: Caner Ak
1 NİSAN PAZAR:
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Grandmedical Manisaspor: Kadir Sağlam
15.30 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.00 Denizlispor-MKE Ankaragücü: Serkan Çınar
18.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok: Erkan Özdamar
2 NİSAN PAZARTESİ:
18.00 Adanaspor-Samsunspor: Alper Ulusoy
18.00 Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor: Süleyman Abay
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:36
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UEFA, tedbir uyarısı yaptı
Toplam 2
Yorum
UĞUR ESKİ FB LİLER EN BAŞTA GİTSİN
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UEFA, tedbir uyarısı yaptı
Toplam 2
Yorum
UĞUR SADECE TOSİÇ KALSIN. CANER VE LENS DE GİTSİN
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"Siz kazanırsınız"
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Zaten şampiyon olmak isteseydiniz Bjk ve Akhisarı yenerdiniz , olamazsanız da paralarınız hesabınıza yatıyor nasıl olsa derdiniz yok.
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