Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

31 MART CUMARTESİ:

13.00 Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kutluhan Bilgiç

15.00 Akın Çorap Giresunspor-Altınordu: Tugay Kaan Numanoğlu

15.00 Boluspor-Gaziantepspor: Caner Ak

1 NİSAN PAZAR:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Grandmedical Manisaspor: Kadir Sağlam

15.30 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.00 Denizlispor-MKE Ankaragücü: Serkan Çınar

18.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok: Erkan Özdamar

2 NİSAN PAZARTESİ:

18.00 Adanaspor-Samsunspor: Alper Ulusoy

18.00 Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor: Süleyman Abay