"Bu işler maç kazanmadıkça sıkıntıya girer" – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    "Bu işler maç kazanmadıkça sıkıntıya girer"

    "Bu işler maç kazanmadıkça sıkıntıya girer"

    1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'da, kulüp başkanı , son 6 haftadaki maçları kazanıp en azından korkulu rüya görmek istemediklerini söyledi.

    Bozbağ, Giresunspor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde ikinci yarı başladığından bu yana hiçbir şeyin istedikleri gibi gitmediğini belirtti.

    Artık kalan maçlara odaklandıklarını ifade eden Bozbağ, "Son 6 haftadaki maçları kazanıp en azından korkulu rüya görmek istemiyoruz. Bu işler maç kazanmadıkça sıkıntıya girer. Önümüzdeki maçları kazanmamız gerekiyor." dedi.

    Bozbağ, hafta sonu zor bir Altınordu maçı oynayacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

    "Altınordu genç ve istekli bir takım, bizim takımın da istekli ve arzulu oynayacağını düşünüyorum. Kazanmamız ve puan almamız gerekiyor. Lige verilen ara da bize iyi geldi. Şu anda takımın durumu iyi görünüyor, inşallah her şey iyi olur ve güzel sonuçlar alırız."

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:51
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