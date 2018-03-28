"Bu işler maç kazanmadıkça sıkıntıya girer"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'da, kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, son 6 haftadaki maçları kazanıp en azından korkulu rüya görmek istemediklerini söyledi.
Bozbağ, Giresunspor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde ikinci yarı başladığından bu yana hiçbir şeyin istedikleri gibi gitmediğini belirtti.
Artık kalan maçlara odaklandıklarını ifade eden Bozbağ, "Son 6 haftadaki maçları kazanıp en azından korkulu rüya görmek istemiyoruz. Bu işler maç kazanmadıkça sıkıntıya girer. Önümüzdeki maçları kazanmamız gerekiyor." dedi.
Bozbağ, hafta sonu zor bir Altınordu maçı oynayacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Altınordu genç ve istekli bir takım, bizim takımın da istekli ve arzulu oynayacağını düşünüyorum. Kazanmamız ve puan almamız gerekiyor. Lige verilen ara da bize iyi geldi. Şu anda takımın durumu iyi görünüyor, inşallah her şey iyi olur ve güzel sonuçlar alırız."
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:51
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Eljif kiraya, Harun kaleye!
Toplam 9
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca'nın ne yaptığını anlamak çok zor.Adam kendi milli takımında oynuyor,antrenmanda sert oynadı diye FB de kadro dışı..FB düzelmez.
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Yeni Oğuzhan, Ahmet Canbaz!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Hani Şenol Hocada ne değerlendirir ya bu futbolcuyu ! Sayın Şenol Güneş zamanında alınan genç futbolcuların hangisi kazandırıldı takıma ?
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"Fatih hoca beni beğeniyor"
Toplam 3
Yorum
guven38 deniz kayseriye faydam olsun diyorsan hemen bu gun git gs ye
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