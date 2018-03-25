Ankaragücü’nün aklı zirvede – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    ’nün aklı zirvede

    Ankaragücü’nün aklı zirvede

    Üst üste 3 maçını kazanıp, iddiasını koruyan , zirveye göz dikti.

    Üst üste 3 maçını kazanıp, iddiasını koruyan , zirveye göz dikti. Teknik direktör , Denizlispor karşısında da galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirtip, "Tempomuzu bulduk ve sahada istediklerimizi en iyi şekilde uyguluyoruz. Amacımız da tekrar liderlik koltuğuna oturmak" dedi.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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