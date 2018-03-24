Samaras'tan gelecek uyarısı – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    'tan gelecek uyarısı

    Samaras'tan gelecek uyarısı
    'un Yunan forveti , Adana Demirspor ve Bolu maçlarında kaybettikleri 4 puanın hakemlerin hatasından kaynaklandığını belirtti. 33 yaşındaki tecrübeli yıldız, "Bu puanları almış olsaydık farklı şeyleri konuşacaktık ama şu anda olduğumuz yerdeyiz. Oyuncular olarak da geçmişe değil, önümüzdeki maçlara bakıp onlara odaklanmamız gerekiyor" dedi.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:08
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