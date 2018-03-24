Samaras'tan gelecek uyarısı
Samsunspor'un Yunan forveti Samaras, Adana Demirspor ve Bolu maçlarında kaybettikleri 4 puanın hakemlerin hatasından kaynaklandığını belirtti. 33 yaşındaki tecrübeli yıldız, "Bu puanları almış olsaydık farklı şeyleri konuşacaktık ama şu anda olduğumuz yerdeyiz. Oyuncular olarak da geçmişe değil, önümüzdeki maçlara bakıp onlara odaklanmamız gerekiyor" dedi.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Samaras'tan gelecek uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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