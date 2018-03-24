Es Es'ten şehide vefa
ZEYTİN Dalı Harekatı'nda yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın, "Es Es, Süper Lig'e çıkarsa mezarımı ziyaret etsinler. Erkan Zengin ve diğerleri" vasiyetiyle Es Es'li oyuncular Şehitliği ziyaret etti. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
-
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
-
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Es Es'ten şehide vefa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.