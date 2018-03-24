Es Es'ten şehide vefa – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    'ten şehide vefa

    Es Es'ten şehide vefa
    ZEYTİN Dalı Harekatı'nda yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın, ", 'e çıkarsa mezarımı ziyaret etsinler. ve diğerleri" vasiyetiyle Es Es'li oyuncular Şehitliği ziyaret etti. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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