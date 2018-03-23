Elazığspor 51 yaşında – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    51 yaşında

    Elazığspor 51 yaşında

    1. Lig ekiplerinden TY , 51. yılını kutluyor.

    Suat Taydaş, Fahri Sunguroğlu, Necdet Altınterim, Yılmaz Çorbacıoğlu, Talat Güler, Sedat Yıldız, Metin Kurtoğlu ve Mürşit Öztürk tarafından 1967 yılında kurulan 'un dernek olarak tescili 24 Mart 1970 tarihinde yapıldı. 23 Mart 1967'de Merkez Gençlikspor, Güvenspor ve Harputspor kulüplerinin birleşmesiyle kurulan Elazığspor, 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig'de önemli başarılar elde etti.

    51 yıllık tarihinde 2001-2002 sezonu ile 2011-2012 sezonlarında 1. Lig'den şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen bordo-beyazlılar, birçok kez de küme düşme üzüntüsü yaşadı. Ambleminde ay-yıldız taşıyan nadir takımlardan olan Elazığspor, ülke futboluna ise sayısız yıldız kazandırdı.

    Zaman zaman kayyumlardan dönen, sahipsiz kalan ve kapanmanın eşiğinden dönen Elazığspor, şimdi ise 1. Lig'de mücadelesini sürdürüyor.

    1967 yılında kurulan Elazığspor'un 51. Kuruluş yıldönümünü kutladığı belirten Kulüp Başkanı , "Yarım asırlık geçmişe sahip olan Elazığspor'umuz 51 yıldır dim dik ayakta durmayı başarmıştır. İnanç, sevgi ve kurulacak olan dayanışma ile önümüzdeki süreçte kulübümüzün daha iyi yerlere geleceğine olan inancımız tamdır. Elazığspor, bizlerin koruyucusu olduğu çok önemli bir mirastır. Camiamız ve cefakar taraftarlarımızla birlikte el ele vererek bu mirası Türk sporunda en ileriye taşımak öncelikli hedefimizdir. Kulübümüzün 51. kuruluş yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını kurucularımıza, emektarlarımıza ve bu kulüp için büyük özverilerle çalışan Elazığsporlu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Elazığspor Kulübü Başkanı olarak, kuruluş yılımız olan 1967'den bu yana, kulübümüze emek vermiş tüm değerli büyüklerimizi minnetle ve şükranla anıyor, tüm Elazığsporlular'ı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:58
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