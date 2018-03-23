Elazığspor 51 yaşında
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor, 51. yılını kutluyor.
51 yıllık tarihinde 2001-2002 sezonu ile 2011-2012 futbol sezonlarında 1. Lig'den şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen bordo-beyazlılar, birçok kez de küme düşme üzüntüsü yaşadı. Ambleminde ay-yıldız taşıyan nadir takımlardan olan Elazığspor, ülke futboluna ise sayısız yıldız kazandırdı.
Zaman zaman kayyumlardan dönen, sahipsiz kalan ve kapanmanın eşiğinden dönen Elazığspor, şimdi ise Spor Toto 1. Lig'de mücadelesini sürdürüyor.
1967 yılında kurulan Elazığspor'un 51. Kuruluş yıldönümünü kutladığı belirten Kulüp Başkanı Sedat Karataş, "Yarım asırlık geçmişe sahip olan Elazığspor'umuz 51 yıldır dim dik ayakta durmayı başarmıştır. İnanç, sevgi ve kurulacak olan dayanışma ile önümüzdeki süreçte kulübümüzün daha iyi yerlere geleceğine olan inancımız tamdır. Elazığspor, bizlerin koruyucusu olduğu çok önemli bir mirastır. Camiamız ve cefakar taraftarlarımızla birlikte el ele vererek bu mirası Türk sporunda en ileriye taşımak öncelikli hedefimizdir. Kulübümüzün 51. kuruluş yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını kurucularımıza, emektarlarımıza ve bu kulüp için büyük özverilerle çalışan Elazığsporlu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Elazığspor Kulübü Başkanı olarak, kuruluş yılımız olan 1967'den bu yana, kulübümüze emek vermiş tüm değerli büyüklerimizi minnetle ve şükranla anıyor, tüm Elazığsporlular'ı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:58
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Rize’de işlem tamam
Toplam 1
Yorum
aydın onun için orhan da çok israr ediyorsun
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 5
Yorum
aydın sezon başında takımın en iyi oyuncusu valbuena ve ozan dı sonra birilerinin laflarına bakarak kendi ipini kendin çektin
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 5
Yorum
aykutça ne yedeği be sen kendini ömür boyu futboldan men et.
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