Denizlispor'a para morali
SPOR Toto 1'inci Lig'de küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizlispor'da yönetim, Süper Lig kovalayan Ankaragücü'yle oynanacak maç öncesi futbolculara ödeme yapacak.
Milli aradan sonra Başkent temsilcisini ağırlayacak Denizlispor'da kurmaylar, takımı bu şekilde motive etmeye çalışacak. Son Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Altınordu maçları için açıklanan 15'er bin TL'lik galibiyet primleri ise yeniden 10 bin TL'ye indi. Takıma iç ve dış saha maçlarında alınacak her galibiyet için 10'ar bin TL ödül dağıtılacak. Beraberliklere ise prim ödenmeyecek. Yeşil-silahlı ekip, ligde sezonun bitimine 6 hafta kala 30 puanla kurtuluş hattının 1 puan gerisinde bulunuyor.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:45
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Alacaklılar kapıda!
Toplam 4
Yorum
Murat Bu işler sadece Galatasaray'da mı oluyor. Tüm kulüplerin durumu aynı ama yönetim değişmediği için ortaya çıkmıyor.
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Maicon krizi!
Toplam 3
Yorum
gssssssss selcukla tolga gıbı futbolcu dahı olamayan ıkı adama yıllık 5.7 mıl euro ödersen sonuç bu olur düzgün adamlara ödenecek para kalmaz
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Kendisi yanıtladı! 'Hagi mi Alex mi?'
Toplam 6
Yorum
ultraslan bir Galatasaraylı olarak Alex in mütevaziliğne ve insanlığına bir kez daha hayran kaldım hem büyük futbolcu hem büyük insan..
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