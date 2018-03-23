Denizlispor'a para morali – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    'a para morali

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    SPOR Toto 1'inci Lig'de küme düşme hattından kurtulmaya çalışan 'da yönetim, kovalayan Ankaragücü'yle oynanacak maç öncesi futbolculara ödeme yapacak.

    Milli aradan sonra Başkent temsilcisini ağırlayacak 'da kurmaylar, takımı bu şekilde motive etmeye çalışacak. Son Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Altınordu maçları için açıklanan 15'er bin 'lik galibiyet primleri ise yeniden 10 bin 'ye indi. Takıma iç ve dış saha maçlarında alınacak her galibiyet için 10'ar bin TL ödül dağıtılacak. Beraberliklere ise prim ödenmeyecek. Yeşil-silahlı ekip, ligde sezonun bitimine 6 hafta kala 30 puanla kurtuluş hattının 1 puan gerisinde bulunuyor.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:45
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