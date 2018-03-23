Altınordu'ya zorlu fikstür
SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle Süper Lig hedefine adım adım ilerleyen 4'üncü sıradaki Altınordu, önümüzdeki 3 haftada çok kritik 3 karşılaşmaya çıkacak.
Bu periyotta ilk olarak 31 Mart'ta deplasmanda 11'inci sıradaki Akın Çorap Giresunspor'a konuk olacak Altınordu, daha sonra 3'üncü basamaktaki Ümraniyespor ve 5'inci sıradaki Gazişehir Gaziantep'le (D) kozlarını paylaşacak.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bu 3 müsabakadan 7 puan çıkarmaları halinde Süper Lig'e ilk 2'den direkt yükselebileceklerini söyledi. Kırmızı-lacivertliler son 3 haftada ise umudu kalmayan Manisaspor'la evinde, tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşıp, son olarak orta sıralarda yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:44
-
"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 6
Yorum
OKUYUN inşallah bu yorumu o ismi geçen bütün aykut şakşakçıları okurda fb nin yakasından düşerler
-
"Bana hemen kulüp bul!"
Toplam 3
Yorum
BİRİSİ HEMEN YOLLAYIN FB. AYARINDA DEĞİL ALPER DE ATIF TA BUNDAN İYİ
-
İmza tamam süresi belirsiz
Toplam 2
Yorum
KASA YANDI YİNE FB KALAS KALDI
Altınordu'ya zorlu fikstür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.