Altınordu'ya zorlu fikstür – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    'ya zorlu fikstür

    Altınordu'ya zorlu fikstür

    SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle hedefine adım adım ilerleyen 4'üncü sıradaki , önümüzdeki 3 haftada çok kritik 3 karşılaşmaya çıkacak.

    Bu periyotta ilk olarak 31 Mart'ta deplasmanda 11'inci sıradaki Akın Çorap Giresunspor'a konuk olacak , daha sonra 3'üncü basamaktaki Ümraniyespor ve 5'inci sıradaki Gazişehir Gaziantep'le (D) kozlarını paylaşacak.

    Teknik direktör , bu 3 müsabakadan 7 puan çıkarmaları halinde 'e ilk 2'den direkt yükselebileceklerini söyledi. Kırmızı-lacivertliler son 3 haftada ise umudu kalmayan Manisaspor'la evinde, tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen 'la deplasmanda karşılaşıp, son olarak orta sıralarda yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:44
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