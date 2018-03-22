Altınordu’yla Süper Lig’e – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    ’yla ’e

    Altınordu’yla Süper Lig’e
    1. Lig'in flaş ekibi 'da 15 golle takımını sırtlayan Kerim Avcı, kırmızı-lacivertli formayı 'de terletmek istediğini söyledi. Süper Lig'den teklifler aldığını söyleyen 28 yaşındaki 10 numara, "Hepimizin hedefi Süper Lig'de oynamak. Bunu Altınordu çatısı altında gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:58
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