Makukula tehlikesi! – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    tehlikesi!

    Makukula tehlikesi!

    'da krizler bitmek bilmiyor.

    'da krizler bitmek bilmiyor. Sportif direktör Ufuk Dündar, "Borçlu olduğumuz eski oyuncumuz 'nın iki dudağı arasındayız. Haziran ayında avukatına 'Manisaspor lig düşsün' derse, biz hiç 2. Lig'e başlamadan 3. Lig'e düşüyoruz" diyerek tehlikeye dikkat çekti.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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