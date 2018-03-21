Kurtarıcı Begiter – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Kurtarıcı Begiter

    Kurtarıcı Begiter

    Puan silme cezası ile karşı karşıya kalan 'un imdadına eski başkanlardan ve Başkanı yetişti.

    Puan silme cezası ile karşı karşıya kalan 'un imdadına eski başkanlardan ve Başkanı yetişti. Es-Es'in kurucularından Begiter, eski oyunculardan İbrahim Sissokko'nun yetiştirme bedeli için Panathinaikos'a 30 bin euro ödeme yaparak kulübü puan silme cezasından kurtardı. 'e, 'un resmi sitesinden yapılan açıklama ile teşekkür edildi.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:53
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