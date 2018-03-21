Horoz’da eksikler dönüyor – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Horoz’da eksikler dönüyor

    Horoz’da eksikler dönüyor

    Altınordu deplasmanında son anda yıkılan ve düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran , milli maç arasında yaralarını saracak.

    Altınordu deplasmanında son anda yıkılan ve düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran , milli maç arasında yaralarını saracak. Kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Cenk ve Burak, 1 Nisan'da iç sahadaki Ankaragücü karşılaşmasında takıma geri dönecek. Sakatlıkları bulunan Eze, Ziya ve Kerem Can'ın da yerlerini alacak olması teknik heyeti rahatlattı.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:02
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