Hakem özür diledi – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    özür diledi

    <a href="/index/hakem?id=f13f99ac-cacd-463e-9d6d-032c1f653fca" class="" rel="tag">Hakem</a> özür diledi

    karşısında kaçan iki puandan yakınan Besim Durmuş, “Buna engel oldu. Maçın ardından tekrar izlediğinde penaltı olduğunu söyleyip özür diledi” dedi

    Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş kulübün gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. karşısında kazanacak pozisyonlar bulduklarını dile getiren Durmuş, "Direkten dönen topumuz, verilmeyen iki penaltımız var. Maalesef iki puanımız gitti. Mücadele olarak ortaya koyduğumuz performans kazanmak için yeterliydi. Ama sonuç alamadık. Buna engel oldu. maçından sonra maçın hakemi ile görüştük. Tekrar izlediğinde penaltı olduğunu söyleyip özür diledi. hatasını kabul etti" diyerek sitemini dile getirdi. BOLU karşısındaki oyunun gelecek adına umut verici olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "İnşallah milli arayı olumlu geçireceğiz. 'u yeneceğiz. Yenemiyorsak da kaybetmeyeceğiz. Herkesi oyuncularımızın etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. İnşallah sezon sonunda hayal ettiğimiz, bugün bizi rahatsız eden şeyler ortadan kalkacak ve hak ettiğimiz yerde olacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:55
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