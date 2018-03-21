Demir’in borcu 30 milyon – Fotomaç – 21 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Demir’in borcu 30 milyon

    Demir’in borcu 30 milyon

    'un Başkanı , toplam borcun 29 milyon 653 bin lira olduğunu açıkladı.

    'un Başkanı , toplam borcun 29 milyon 653 bin lira olduğunu açıkladı. Kimseye para ödenmemiş gibi bir algı oluşturulduğunu söyleyen Gökoğlu, "Futbolculara toplamda 9.1 milyon TL ödenmiş. Sadece maç başı primlerini vermedik. Oyunculara, 'Bu borçlara senet yapalım, 5 veya 6 aya bölelim' dedik, fakat onlar da kendi aralarında konuşmuşlar ve kabul etmediler" diye konuştu.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Demir’in borcu 30 milyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN