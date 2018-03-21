Afrin şehidine 'Zengin' vefa – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Afrin şehidine 'Zengin' vefa

    Afrin şehidine 'Zengin' vefa

    Es-Es’in eski futbolcusu, Afrin şehidi ’nın vasiyetini yerine getirecek

    'den ayrılarak Hammarby'nin yolunu tutan 'den anlamlı bir hareket geldi. Erkan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 'nın vasiyetini yerine getirmek için 'e gideceğini söyledi. Binbaşı Dunca, şehit olmadan bir ay önce arkadaşına attığı mesajda, "Sağ salim geri dönersek eğer bu mesaj sende kalsın ama olur da şehitlik rütbesi nasip olursa bu sana vasiyetim olsun" demiş ve 'in mezarını ziyaret etmesini istemişti.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:59
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