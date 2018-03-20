YÜKSELME DEVRi
Son 3 maçından galibiyetle ayrılan A.Gücü’nde teknik direktör İsmail Kartal, kalan maçlarda minimum hatayı yaparak Süper Lig hayaline ulaşmak istediklerini söyledi
LİDER Çaykur Rize ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Ankaragücü'nü önümüzdeki haftalarda kritik maçlar bekliyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri gelecek hafta düşme hattındaki Denizli'ye konuk olacak. Ardından Giresun, Ümraniye (D), Gazişehir, Manisa (D) ve Adana Demir'le karşılaşacak sarı-lacivertliler hedefine ulaşmak için zorlu bir maratondan geçecek.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 23:10
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Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
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Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
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