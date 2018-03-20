YÜKSELME DEVRi – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    YÜKSELME DEVRi

    YÜKSELME DEVRi

    Son 3 maçından galibiyetle ayrılan A.Gücü’nde teknik direktör , kalan maçlarda minimum hatayı yaparak hayaline ulaşmak istediklerini söyledi

    SPOR Toto 1. Lig'de son 3 maçını kazanan Ankaragücü, şampiyonluk potasındaki en güçlü adaylardan biri olduğunu kanıtladı. Zorlu bir fikstürü hasarsız atlattıklarını belirten teknik direktör İsmail Kartal, "Kalan maçlarda minimum hatayı yaparak tek hedefimiz olan hayaline ulaşmak istiyoruz" diyerek iddiasını ortaya koydu. ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
    LİDER Çaykur Rize ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Ankaragücü'nü önümüzdeki haftalarda kritik maçlar bekliyor. 'ın öğrencileri gelecek hafta düşme hattındaki Denizli'ye konuk olacak. Ardından Giresun, Ümraniye (D), Gazişehir, Manisa (D) ve Adana Demir'le karşılaşacak sarı-lacivertliler hedefine ulaşmak için zorlu bir maratondan geçecek.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:10
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