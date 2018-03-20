Rizespor tek yürek – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Rizespor tek yürek

    Rizespor tek yürek

    Liderlik koltuğunda oturan Çaykur 'de camia şampiyonluğa inanmış durumda.

    Liderlik koltuğunda oturan Çaykur 'de camia şampiyonluğa inanmış durumda. Taraftar desteğiyle ait oldukları 'e dönmenin tek arzuları olduğunu vurgulayan basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Camia olarak inancımız tam. Elbette kolay olmadığının bilincindeyiz ama birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek başaracağımızı da biliyoruz. Kalan 6 haftada çok keyifli bir yarış olacak" diye konuştu.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:10
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