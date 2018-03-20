Giresunspor'da büyük düşüş
Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı 3. tamamlayan Akın Çorap Giresunspor ikinci yarıda düşme potasına yakınlaştı. İlk yarıyı 30 puanla kapatan Çotanaklar, ikinci yarıda yalnızca 7 puan alabildi ve bitime 6 maç kala 11. sıraya demirledi.
Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Akın Çorap Giresunspor, ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla bu hedefinden hızla uzaklaştı. Yeşil Beyazlılar, ilk devre oynadığı 17 maçta, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 30 puan topladı. Çotanaklar, topladığı 30 puanla devreye 4. sırada girdi. Ligin ikinci yarısında ise Giresunspor bu başarısını sürdüremedi. Metin Diyadin ile yollarını ayıran Çotanaklar'da, 16 günlük Yılmaz Vural macerası ise alınan kötü sonuçların ardından erken sonlandı. Vural'ın gönderilmesinin ardından takımın başına 23 günlük aradan sonra yeniden Metin Diyadin getirildi.
Diyadin, ikinci kez geldiği takımın başında çıktığı 4 maçta 2 galibiyet 2 de mağlubiyet aldı. Yeşil-Beyazlılar, ligin ikinci yarısında 2018 yılında oynadığı 11 lig maçında, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak sadece 7 puan toplayabildi. Ligde 37 puanla 11. sırada bulunan Akın Çorap Giresunspor, üst üste yaşadığı bu puan kayıplarının ardında ilk 6 yarışından hızla uzaklaştı ve 11. sıraya geriledi.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:57
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 13
Yorum
hokka yanlış oyuncu yanlış hocanın ürünü olduğundan ayrıca belitmedim
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Yıldırım: "Alex'i derbiden önce kim getirdiyse..."
Toplam 10
Yorum
Perde Arkası Alex'in gelmesi neden Fenerbahçe'ye dinamit koymak oluyor? Adam FB'nin efsanesi ve taraftar onu çok seviyor.
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 13
Yorum
Perde Arkası Yanlış hoca ve yöneticilerin yanı sıra yanlış transferleri de eklememiz gerekir.
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