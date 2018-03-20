Giresun çare arıyor – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Giresun çare arıyor

    Giresun çare arıyor

    Giresun'da kötü gidişata bir türlü çare bulunamıyor.

    Giresun'da kötü gidişata bir türlü çare bulunamıyor. İkinci yarıda 11 maçta 7 puan toplayan yeşil-beyazlıların basın sözcüsü , "Elimizden geleni yapıyoruz ama olmayınca olmuyor. Sezon sonuna kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. bu, ne olacağı belli olmaz" dedi.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:14
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