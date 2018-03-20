Eskişehirspor puan silme cezasından kurtuldu – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    puan silme cezasından kurtuldu

    Eskişehirspor puan silme cezasından kurtuldu

    kurucularından ve eski başkanlarından , İbrahim Sissokko’nun yetiştirme bedelini ödeyerek kulübü puan silme cezasından kurtardı.

    Puan silme cezası ile karşı karşıya kalan 'un imdadına eski başkanlardan ve Başkanı yetişti. Eskişehirspor'un eski oyuncularından İbrahim Sissokko'nun yetiştirme bedeli olan 30 bin euro, Panathinaikos Athen kulübüne Begiter tarafından ödendi. Kulübün olası puan silme cezasını ortadan kaldıran Aydın Begiter'e, Eskişehirspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama ile teşekkür edildi.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:00
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